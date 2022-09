Vietnam arresta a un vendedor de fideos que se burló de la lujosa cena del ministro en Londres

Entornointeligente.com /

La Policía detuvo la noche del miércoles a Bui Tuan Lam, defensor de la democracia y que ha participado en protestas en favor del medio ambiente, acusado de «elaborar, almacenar, difundir información, materiales y artículos con el fin de oponerse al Estado» en virtud del artículo 117 del Código Penal, publica el portal Vietnam+.

Los oficiales no han precisado el hecho que ha derivado la detención del activista, de 38 años y que regenta un puesto callejero de comida en la ciudad central de Danang, pero aseguran que desde 2013 ha utilizado regularmente las redes sociales para publicar historias y videos críticos contra el poderoso Partido Comunista de Vietnam.

«Vietnamese authorities regularly define any comment they don’t like as ‘propaganda against the state’, making #Vietnam one of the most thin-skinned governments in the region when it comes to public criticism» says @hrw as noodle seller Bui Tuan Lam is hauled away by authorities. pic.twitter.com/teMsth9Oq9

— Phil Robertson (@Reaproy) September 8, 2022

Por su parte, HRW vincula el arresto a la publicación hace meses de un vídeo en las redes sociales y que se hizo viral donde servía un plato imitando el estilo del chef turco conocido como «Salt Bae», en cuyo restaurante en Londres cenó el ministro de Seguridad Pública To Lam en noviembre de 2021.

Aquella cena del ministro vietnamita en el restaurante Nusr-Et Steakhouse , donde el cocinero tira sal de un peculiar modo y sirve carne con laminas de oro comestible, costó unos 2.000 dólares lo que generó fuertes críticas entre la población del país.

«La burla es una forma legítima de expresión que no debe ser considerada delito», apunta Phil Robertson, subdirector para Asia de HRW, al reclamar la liberación del activista, en un comunicado.

«Mockery is a legitimate form of expression that should not be considered a crime» says @hrw . Looks like both @FMBuiThanhSon & @MOFAVietNam lack any sort of sense of humor. A noodle seller mocking the Minister's ridiculously expensive steak on a gov't trip is funny, not criminal. pic.twitter.com/Yyia6ciylA

— Phil Robertson (@Reaproy) September 8, 2022

«Las autoridades vietnamitas definen regularmente cualquier comentario que no les gusta como ‘propaganda contra el Estado’, lo que convierte a Vietnam en uno de los gobiernos más sensibles de la región en lo que respecta a las críticas públicas», remarca el representante de HRW.

Bui Tuan Lam, a quien las autoridades confiscaron su pasaporte desde 2014 para impedir que salga del país por sus actividades en favor de la democracia, ya fue interrogado por las autoridades en 2021 tras difundir el citado video.

Según las estadísticas de Amnistía Internacional, Vietnam, uno de los países más represores del mundo con la libertad de prensa y de expresión, tiene al menos 128 presos de conciencia, aunque la organización disidente Defend the Defenders eleva esta cifra a más de 250.

EFE

