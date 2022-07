Viene Ricardo Chaneton, primer venezolano con una Estrella Michelin

Entornointeligente.com /

Ricardo Chaneton, el primer chef venezolano en ganar una Estrella Michelin, por su propuesta culinaria en el restaurante Mono, en Hong Kong, llega a nuestro país, luego de 12 años desempeñando su oficio en otras naciones, con el fin de realizar distintos encuentros para medios, personalidades y público en general, entre los que destacan un conversatorio y dos cenas especiales elaboradas en base a su innovadora propuesta de menú conceptual.

Chaneton trabajó en varios de los mejores restaurantes de España y Francia y ahora, con apenas 34 años, es el primer cocinero de Venezuela en ganar una estrella Michelin, que logró como chef de su restaurant Mono, su proyecto más personal, cuyos platos son el reflejo de una escuela francesa clásica atravesados por ingredientes latinoamericanos.

Recorrió el mundo buscando su lugar en el negocio de la alta gastronomía y hoy, asentado en China, lo encontró. Tras fundar su restaurante, pocos meses antes de que estallara la pandemia del coronavirus, se perfila como uno de los mejores cocineros de la región, al nivel de su amigo peruano Virgilio Martínez, del célebre restaurant limeño Central.

Recuerda muy especialmente su paso por el restaurante Mirazur, regentado por el argentino Mauro Colagreco y declarado en 2019 como el mejor restaurant del mundo. Así lo declaró a la revista colombiana Semana , que acaba de entrevistarlo en Bogotá, en el marco del VII Foro Gastronómico Internacional de AlimentArte, en donde tuvo una destacada participación.

-Mirazur no tenía menú -reveló Chaneton a la publicación del vecino país-. Todos los días se cocinaba algo nuevo (…) Fue muy importante para mi carrera y yo seguramente también fui muy importante para Mirazur. Allí estuve siete años, mientras que muchas otras personas duraban un día, una semana, seis meses, máximo . Fue una experiencia donde me formé como cocinero.

– He trabajado en cuatro restaurantes a lo largo de mi vida -puntualizó-. Es decir, mi carrera no se basa en haber hecho pasantías aquí o allá. Tuve la suerte de estar en el momento adecuado, con la gente adecuada y con la energía adecuada. Cuando abrí Mono me dije que tenía que ser un restaurante que tuviera sentido (…), que es trabajar con la nostalgia, hacer comida que me gusta, que añoro y que extraño, pero por medio de lo que aprendí.

Cabe destacar que Mono también obtuvo la placa Michelin en la 13.ª edición de la Guía Michelin de Hong Kong y Macao , lo que marca la primera vez que la guía crea una categoría de cocina latinoamericana. También su establecimiento, al que dio vida a inicios de 2020, ha sido considerado uno de los proyectos nuevos más interesantes del año por The World’s 50 Best Restaurants.

– Tener una estrella Michelin es algo muy bonito si se tiene en cuenta que soy chef y propietario del restaurante que se ganó el galardón -destaca Ricardo Chaneton-. Debo dejarlo claro porque, por ejemplo, cuando era cocinero en Mirazur teníamos dos estrellas Michelin pero yo no era el dueño del lugar. Lo que tiene peso es que soy el que creó Mono, el que lo construyó, el que barría el suelo cuando estábamos en el proceso de apertura. También es el mérito que merece un país (Venezuela), al que nunca le había pasado algo así y que necesita muy buenas noticias.

Podremos disfrutar de la cocina de Chaneton en Caracas de la mano de Evenwork -productora a cargo de sus actividades en Venezuela-. Las dos cenas previstas se llevarán a cabo en el restaurante Moreno (C.C. Altamira Village), los días viernes 29 y sábado 30 de julio, a partir de las 7:30 pm.

En las dos cenas de Moreno, el menú conceptual de degustación que se servirá consta de ocho platos, cuyos ingredientes principales serán: morcilla, pargo, casabe, pulpo, corvina, molleja, res y chocolate. Las armonías serán con vinos de Bodegas Pomar. El precio de cada cena será de 198 dólares, más impuestos y servicio.

Sibaritas, foodlovers e interesados podrán realizar sus reservaciones a través de los números de contacto del restaurante: 0424.3683589 y 04242586697.

