Viejos billetes de ¢10.000 saldrán de circulación en un mes y 7 días

Si usted tiene billetes de ¢10.000 de los viejos debe saber que saldrán de circulación el próximo 1° de octubre. Así lo comunicó el Banco Central de Costa Rica. Lo que puede hacer es ir a cambiarlos al banco a través de un depósito, es decir entrega los viejos y le dan los nuevos. Si no lo hace antes de esa fecha, igual tiene la opción de acudir más adelante, pero ya no podrá usar los billetes viejos con fines comerciales (comprar o vender). Se trata de aquellos impresos en sustrato de algodón. A partir de esa fecha, estos pierden su característica como medio de pago, pero conservarán en todo momento su valor monetario, lo cual implica que ninguna persona que los conserve perderá su dinero. En caso de que un ciudadano no tenga una cuenta bancaria, podrá realizar el canje de billetes de algodón por billetes de polímero (material similar al plástico) únicamente en las oficinas centrales del Banco de Costa Rica (BCR) o en las oficinas de esa entidad ubicadas en las cabeceras de las provincias y en las sucursales de San Isidro de El General, Ciudad Neily, Nicoya, Cañas y Ciudad Quesada. De acuerdo con el ente emisor, la recepción de estos billetes en las entidades financieras se mantendrá de forma indefinida. «En caso de que más adelante se establezca una fecha límite, el Banco Central la comunicará con suficiente antelación», acotó. Se debe tomar en cuenta que, al momento del canje o depósito y de acuerdo con el monto, las entidades financieras podrán solicitarle a la persona completar el formulario correspondiente, según lo establecido en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204. Para sustituir los billetes de ¢10.000 impresos en sustrato de algodón, el Banco Central ha puesto a disposición de las entidades financieras los billetes en polímero, cuya circulación inició en octubre del 2021. Ante cualquier inconveniente al realizar el canje o depósito de billetes en las oficinas bancarias, se recomienda informarlo al Central. MATERIAL SIMILAR AL PLÁSTICO Con lo anterior, se completará el retiro de los billetes impresos en sustrato de algodón, por lo que quedarán en circulación únicamente los impresos en polímero. El banco justifica la medida en que estos últimos tienen innovadoras medidas de seguridad para comprobar su autenticidad y combatir la falsificación, entre ellas la ventana transparente y el efecto sobre el color del mapa de Costa Rica. Los billetes de polímero mantienen los mismos personajes, motivos, tonalidades y tamaños que los de sustrato de algodón, además, son hasta cuatro veces más duraderos, con la ventaja de que una vez retirados de la economía por deterioro, su material de desecho es 100% reciclable. Los viejos billetes de ¢20.000 y ¢50.000 fueron los primeros en salir del mercado, luego se retiraron los de ¢5.000 y ¢2.000. La idea es que finalmente todos sean renovados por los que parecen de un material de plástico.

PERIODISTA: María Siu Lanzas

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Jueves 25 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Diario Extra

