Vieira da Silva diz que PSD não tem «autoridade moral» para criticar alterações à fórmula das pensões

Para o antigo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, o PSD não tem «autoridade moral» para defender a actual fórmula de actualização anual das pensões porque «nunca a aplicou» nem por ela votou a favor. «Um dos principais partidos que agora rasga as vestes pela fórmula de actualização das pensões é um partido que não a votou, quando esteve no Governo nunca a utilizou e em situações bem menos exigentes do que aquela que estamos a viver. O partido que agora diz que isto é um esbulho é o mesmo partido que, quando esteve no Governo, nunca aplicou esta fórmula nunca foi a favor dela e, por isso, não tem autoridade moral para falar desta fórmula», afirmou Vieira da Silva.

