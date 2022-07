Vidrios polarizados, ¿derecho o crimen?

Entornointeligente.com /

El 15 de junio pasado se promulgó el Decreto Supremo N° 4740 que prohíbe y regula la circulación de vehículos terrestres con vidrios polarizados y oscurecidos; esta resolución, bajo la excusa de proteger la seguridad y dar protección a la población, pone en evidencia la restricción de las libertades individuales que garantiza nuestra Constitución; en consecuencia, no se encuentra acorde con los derechos garantizados por la Constitución Política del Estado, viola el derecho a la igualdad y no discriminación y a la presunción de inocencia.

El decreto es claramente discriminatorio debido a que sólo pueden obtener la autorización para circular con sus vehículos de vidrios polarizados u oscurecidos algunos altos funcionarios públicos, desde el Presidente del Estado hasta los presidentes de los concejos municipales y algunos exfuncionarios, regulación muy extraña porque al ser exautoridades carecen de la representatividad que tenían al momento de ser elegidos, convirtiéndose en ciudadanos comunes de a pie. En el caso de las autoridades en ejercicio, no existe ningún argumento válido para gozar del privilegio de usar vidrios polarizados por encima de todos los demás ciudadanos: ésa es la razón de ser del derecho a la igualdad, es decir, todos los seres humanos somos iguales ante la ley y nadie puede ser discriminado. Así lo establece el Art. 14 de la Constitución y en este caso dichas autoridades gozan de un privilegio, discriminando a todos los bolivianos por su condición económica y/o social.

Esta resolución presume la culpabilidad, lo cual contradice el derecho a la presunción de inocencia que establece el Art. 116 de la CPE, es decir, nadie, en especial el Estado, puede presumir que las personas que conducen automóviles con vidrios polarizados son delincuentes o que cometerán algún delito. Para comprender mejor esto, utilizaré otro ejemplo: supongamos que existe una masiva impresión de billetes falsificados; el Estado, bajo el pretexto de «proteger» a la sociedad de un desastre económico, prohíbe a la población el uso y la venta de impresoras. En ambos casos, es evidente que estamos ante decisiones totalmente arbitrarias, puesto que no se justifica debidamente la restricción a las libertades individuales y, en ese sentido, estas resoluciones son muy peligrosas porque el Gobierno puede tomar decisiones injustas prácticamente con cualquier cosa que se le ocurra.

El Art. 14-IV de la Constitución establece que nadie está obligado a hacer lo que la propia Constitución y las leyes no manden; en este caso, se trata de un decreto supremo y la pregunta es la siguiente: ¿se debe cumplir lo que establece este decreto, si la Constitución indica que no estamos obligados a hacerlo? Hay un principio constitucional que dice que «el límite del ejercicio de mis derechos termina cuando empieza el derecho de los demás»; dicho en otras palabras, cualquier ciudadano puede ejercer todas las libertades que le concede la Constitución, pero que terminan cuando empieza el ejercicio de los derechos de otros ciudadanos; por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. Consecuentemente, surge la siguiente cuestión: cuándo ejerzo el derecho de circular con mi vehículo con los vidrios polarizados, ¿estoy violando el derecho de alguien más? Si la respuesta es NO, entonces, ¿por qué esta resolución me prohíbe circular con los vidrios polarizados? Las respuestas se las dejo al lector.

El Decreto Supremo 4740, al ser de carácter discriminatorio, viola el derecho a la igualdad y a la presunción de inocencia. Por ello, como sujetos activos de la democracia no debemos permitir que estas decisiones arbitrarias entren en vigencia, debemos exigir que las autoridades públicas garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, pero sin violar los derechos individuales. Tenemos que defender nuestras libertades propias de un Estado de derecho, conforme lo establece la propia Constitución que brinda una serie de mecanismos para frenar estos abusos. Es nuestro deber como ciudadanos recurrir a la vía judicial para que se haga justicia y evitar que se consoliden dichas violaciones, ejercer el derecho a la protesta y emitir libremente pensamientos u opiniones públicamente con respecto a este tema y, por último, denunciar ante el Defensor del Pueblo, quien es el funcionario encargado de velar por el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos que se establecen en la Constitución.

Y tú, ¿qué mecanismo utilizarás?

