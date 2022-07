Videsk, la startup chilena que creó un asistente de venta de video y que ganó demanda a Twitter

Entornointeligente.com /

En 2017, Andrés Leiva Loyola y Matías López estaban finalizando sus carreras de universitarias -en derecho e ingeniería informática respectivamente- cuando crearon una empresa de desarrollo. Con ella, lograron hacer contactos que los llevaron a trabajar en la API -interfaz de programación de aplicaciones- de Zoom a través de un intermediario en Latinoamérica.

Leiva Loyola, comenta que no fueron los únicos contactados para este trabajo, por lo mismo, decidieron jugársela por completo y crearon un producto mínimo viable en 24 horas. La solución fue vendida en México y fue el primer acercamiento a lo que más tarde sería Videsk.

La historia no termina ahí. Mientras trabajaban en la API, descubrieron una vulneración en el software de Zoom que daba acceso a datos de la facturación y asuntos financieros de la empresa , lo que fue reportado a los ejecutivos de la casa matriz en California, Estados Unidos.

«No nos creían. Decían que cómo iba a ser posible que dos latinoamericanos detectaran algo así. Nos conectamos y les mostramos el asunto y quedaron locos», recuerda el emprendedor.

Tras el impacto de esta solución, empresas de distintos países de la región los contactaron. Fue ahí cuando decidieron crear una especie de escritorio para videoconferencias que fuera utilizada de forma masiva en el área de servicio al cliente.

En 2019, fundaron Videsk y desarrollaron un software que permite una comunicación cara a cara entre el usuario final y una empresa sin descargas ni instalaciones previas, que reemplaza a los chat box de mensajería de asistencia al cliente en los sitios web.

Sin conocer de cerca el mundo de las startups ni los procesos como levantamientos de capital o incubadoras, Leiva Loyola y López utilizaron todos los recursos que les dejó la venta de la solución a Zoom para desplegar su negocio.

El lanzamiento de la startup fue en noviembre de 2019, en medio del estallido social y antes del inicio de la pandemia . Un momento que significaba una oportunidad para desplegar su servicio, pero a la vez un impedimento debido a lo poco conocido que era su producto en ese entonces.

«Nos dimos cuenta que tener una buena solución única, no era suficiente, porque el mercado era pequeño y más encima no nos conocía nadie . Íbamos a empresas, veían que esto funcionaba, pero nadie confiaba realmente en utilizar algo porque no podíamos mostrar que se ocupaba en Estados Unidos o Europa», dice el emprendedor.

La demanda de Twitter

Durante la fase de desarrollo de Videsk en 2019 y antes de ser lanzado como producto, inscribieron la marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Semanas después fueron notificados de una demanda de Twitte r debido a similitudes de su logo con Periscope, un producto de la red social.

Leiva Loyola, quien estudió derecho pero no se tituló, se hizo cargo de la causa y de la estrategia de la defensa. «Como no podía firmar por no ser abogado me conseguí el patrocinio de un estudio jurídico de un amigo y les ganamos. Le ganamos a Twitter y pudimos conservar la marca . Es uno de los pequeños triunfos que tenemos en nuestra historia», dice.

Desde el comienzo apostaron por la expansión internacional y si bien los emprendedores reconocen que fue difícil por el desconocimiento de la startup y su producto, ya están en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Honduras y El Salvador . Y entre sus clientes figuran empresas como Sodimac, Entel, Metrogas, Consorcio, Mutual de Seguridad, entre otros .

«Fue difícil, estábamos solos. No teníamos una red de apoyo y armarse de un nombre afuera fue un desafío, afirma Leiva Loyola.

Recientemente fueron incluidos en el Top 100 Startups Chile, un listado que fue elaborado por la revista Forbes en colaboración con Rockstar, Corfo, ProChile, Start-Up Chile, Platanus Ventures, Endeavor Chile, Bluebox y el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini.

«No sabíamos del del ranking. Nos enteramos un día después de que salió. Obviamente estoy agradecido de ese tipo de recomendaciones que hacen, porque no somos una startup muy reconocida en el medio», dice Leiva Loyola.

Planes

Hace unas semanas fueron premiados en un concurso de innovación de la administradora de fondos de pensiones mexicana Profuturo, que les permitirá abrirse camino en aquel mercado.

El programa tenía como foco que las startups participantes podían potenciar a Profuturo en distintas líneas de negocio. El resultado fue positivo y lograron captar la atención con su pitch (presentación) y quedarse con el premio desplegando un piloto.

Además, están en un proceso de levantamiento de capital para consolidar la expansión de Videsk en Latinoamérica, en un año donde esperan crecer un 300% en comparación a 2021 .

