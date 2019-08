(+VIDEOS) Salomón Rondón figuró en plan estelar con el Dalian Yifang

Entornointeligente.com /

Este viernes, Salomón Rondón anotó dos goles y repartió una asistencia en tierras orientales, en la victoria por 3-1 de su Dalian Yifang ante Chongqin Lifang, por la jornada 21 de la Superliga China.

El “Obelisco de Catia” ingresó como suplente y al segmento 16′ entró para sustituir a Emmanuel Boateng y tan solo 22′ minutos después, batió las redes para poner, de manera transitoria, a su equipo por delante en el marcador. Posteriormente, en la fracción 59′, asistió a Yannick Ferreira Carrasco para poner en ventaja a su equipo y cuatro minutos más tarde marcó el tercero para el conjunto dirigido por Rafa Benítez.

Con este resultado, Yifang se posiciona en la quinta casilla de clasificación en el torneo liguero chino, con 30 unidades . Rondón, por su parte, acumula tres partidos disputados, una asistencia y tres goles, a lo largo de 120′ minutos en cancha.

Así fueron los goles:

