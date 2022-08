(VIDEOS) Portavoz de Cancillería rusa señaló que: «Washington está desestabilizando el mundo con el posible viaje de Pelosi a Taiwán»

Entornointeligente.com /

Washington está desestabilizando el mundo con la situación que rodea la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. «Washington está trayendo la desestabilización al mundo. Ni un solo conflicto resuelto en décadas, sino muchos provocados», escribió Zajárova en su canal de Telegram. Anteriormente, la Administración General de Aduanas de China suspendió las importaciones a China continental de más de 3.000 productos de más de 100 empresas alimentarias taiwanesas, en medio de una posible visita a Taipéi de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense. El programa oficial de la gira asiática de Nancy Pelosi prevé escalas en Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, si bien algunos medios no descartan que haga una breve visita a Taiwán. El periódico taiwanés China Times avanzó que Pelosi, acompañada de cinco congresistas demócratas, llegará esta noche de Malasia a Taiwán, para reunirse el 3 de agosto por la mañana con altos cargos locales antes de proseguir el viaje. En redes se difunden videos no verificados en los que aparecen lanzadores de misiles balísticos DF-16 supuestamente desplegados en la provincia de Fujian, la más cercana a Taiwán, situada al otro lado del Estrecho. Pekín exigió a Washington que cancele la visita de Pelosi a Taiwán y cese los contactos oficiales con la isla rebelde. El pasado 26 de julio, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Tan Kefei, prometió que el Ejército de Liberación Popular no se quedaría de brazos cruzados si Pelosi efectúa la visita a la isla. Videos que circulan por las redes muestran la presencia de equipo militar del Ejército de Liberación Popular de China (EPL) en la costa de la provincia de Fujian, la más cercana a Taiwán, situada al otro lado del Estrecho. En grabaciones no verificadas se ven vehículos blindados y tropas chinas en las playas de la ciudad de Xiamen, ubicada en dicha provincia. Pekín ha planteado una serie de contramedidas, incluidas acciones militares, en respuesta a la posible visita a Taiwán de Pelosi, aseguró este martes a través de su cuenta oficial de Twitter Hu Xijin, periodista del diario chino Global Times. Residentes taiwaneses salieron a las calles el lunes para instar a Pelosi a que se mantenga fuera de la isla, ya que su posible visita está intensificando las tensiones en el estrecho de Taiwán, recogen medios locales. Con información de Sputniknews / ActualidadRT.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com