(VIDEOS) Panamá: Organizaciones del pueblo y Gobierno activan mesa única de diálogo alcanzando sus primeros acuerdos

Los representantes del movimiento popular y el Gobierno de Panamá establecieron este domingo los primeros acuerdos en la mesa única del diálogo tras las protestas iniciadas el pasado 6 de julio. Las partes acordaron rebaja el costo de de la canasta básica en un 30 por ciento a través de la aplicación de precios topes, subsidios al consumo de la producción nacional, así como la reducción arancelaria de acuerdo con los niveles de comercialización. En este sentido, el dirigente de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Saúl Méndez, afirmó que el proceso ha sido muy complejo teniendo en cuenta la diversidad de organizaciones aglutinadas en una mesa única. Al mismo tiempo, Méndez señaló que «en estos seis aspectos hemos logrado que el gobierno reduzca y congele los precios de más de 70 artículos» mientras apuntó que en tres puntos no existe consenso. Al respecto, las organizaciones reclaman imponer un tope a las ganancias en la cadena de suministros tras la colocación de precios especulativos al combustible, el transporte y las medicinas. Asimismo, el líder gremial destacó que «debemos centrar la discusión con el gobierno para que se pueda llegar a un acuerdo objetivo y real frente al abuso de la patronal y los empresarios contra el pueblo panameño incrementando los precios de forma indiscriminada». En consonancia, los precios topes serán registrados en un Decreto Ejecutivo prorrogable a partir de los seis meses, entretanto, el gobierno asumirá la diferencia de las mercancías de las micro, pequeñas y medianas empresas. De igual forma, en el periodo comprendido a los 30 días posteriores de la firma de la norma se acordó reformar la Ley 45 de 2007 en pos de extender las facultades de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Se dejó constancia que dentro de la temática consensuada por las organizaciones sociales participantes hay tres temas en los que no se lograron consenso y tienen que ser debatiendo: Establecer márgenes de utilidades máximos para los intermediarios (comercialización, distribución y canales de venta) que permitan la rentabilidad, pero no atente con costo de calidad de canasta básica saludable. Además, en la Unión Europea, Estados Unidos e Inglaterra han establecido límites legales en los sectores y actividad económica que tienen un fuerte impacto negativo en la sociedad y en el desarrollo nacional. Regulación de márgenes de utilidad de la cadena de comercialización con énfasis en los intermediarios. Establecimiento de una instalación regulación de los márgenes de las utilidades. Este sería el primer acuerdo alcanzado por la mesa única del diálogo, siendo uno de los ocho puntos prioritarios. Los otros siete puntos estaría:

Rebaja y congelamiento del precio del combustible Rebaja y abastecimiento de medicamentos en Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, sin privatizar Se cumpla con la Ley del 6% del PIB, para educación Rebaja de la Energía Discusión del tema de la Caja de Seguro Social Corrupción y transparencia Mesa intersectorial y de seguimiento.

Con información de Telesur / Estrella de Panamá

LINK ORIGINAL: Aporrea

