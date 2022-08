Videos describen los últimos 6 meses de la vida de Ana Frank

Entornointeligente.com /

La Casa de Ana Frank lanza una versión en inglés de tres videos en los que una actriz que interpreta a la joven cronista judía describe los últimos seis meses de su vida , desde su arresto hasta su muerte en un campo de concentración nazi.

«Anne Frank – After the Arres t» se estrena el jueves , 78 años después del día en que Ana, sus padres, su hermana y otros cuatro judíos que se escondieron con ellos en un anexo secreto de una casa de Ámsterdam fueron arrestados. También arrestaron a dos ayudantes no judíos.

Los miembros de la familia Frank se escondieron en el anexo desde julio de 1942 hasta agosto de 1944, cuando fueron arrestados y deportados a los campos de concentración. Solo sobrevivió el padre de Ana , Otto Frank.

Después de la guerra, Otto publicó el diario de su difunta hija adolescente, que se ha traducido a más de 70 idioma s. El edificio que alberga el anexo secreto pasó a ser un museo en 1960.

Los videos que se publican el jueves estaban disponibles anteriormente en holandés. Comienzan donde termina el diario, describiendo lo que les sucedió a Ana y su familia después de su arresto. Los relatos de testigos presenciales proporcionaron parte de la información.

La actriz que interpreta a Ana habla a la cámara entre las escenas desgarradoras del arresto, el transporte y las condiciones y el trato inhumanos a los judíos en los campos de concentración: primero el campo de Westerbork, en el este de Holanda, y luego Auschwitz y Bergen-Belsen. Ana, de 15 años, y su hermana mayor, Margot, murieron de tifus poco antes de la liberación de Bergen-Belsen.

Los creadores de los videos trabajaron con el museo y la televisora pública holandesa NTR para desarrollar la serie.

«Causa una profunda impresión mirar a través de los ojos de Ana los últimos meses de su vida ; el momento terrible en los campos», dijo el director ejecutivo del museo en Ámsterdam, Ronald Leopold, en un comunicado emitido el miércoles.

«Con esta secuela, hemos respondido las preguntas de muchos jóvenes sobre lo que le sucedió a Ana después de su arresto, el período que no pudo describir en su diario», agregó. «Esperamos llegar a más jóvenes de todo el mundo con la versión en inglés de 'Anne Frank – After the Arrest'».

Los tres episodios, cada uno de unos 15 minutos, estarán disponibles en el canal de YouTube del museo a partir de las 1900 GMT del jueves.

