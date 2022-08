VIDEOS del ataque ucraniano que destrozó una base de mercenarios del Grupo Wagner

Entornointeligente.com /

Ayer se dio a conocer que Ucrania destruyó una base de mercernarios rusos en la región de Luhansk, luego de que los canales de propaganda rusa difundieran una foto de las fuerzas invasoras junto a un cartel que revelaba la ubicación exacta del encuentro.

Más tarde comenzaron a circular en las redes sociales tres videos que muestran la destrucción causada en la base de los mercenarios.

El ataque fue lanzado en Popasna, al sur de Severodonetsk, según confirmó Serguéi Gaidai, gobernador ucraniano de la región de Luhansk, así como varios reporteros de guerra favorables a Rusia. Los informes no precisaron un número de víctimas.

«Las Fuerzas Armadas de Ucrania volvieron a atacar con éxito el cuartel general del enemigo. Esta vez en Popasna, donde se destruyó una base de la PMC Wagner. Se está aclarando el número de muertos. Al mismo tiempo, en la línea del frente, los rusos están activamente desplegando aviones de ataque y del ejército: se registraron ataques aéreos en tres áreas pobladas», dijo.

Gaidai también destacó cómo fue que se atacó esa sede, destacando que las fuerzas ucranianas «golpearon un cuartel general enemigo cuyo paradero se estableció gracias a un periodista ruso». Además, indicó que se trató del «cuartel general del Grupo Wagner en Popasna», en referencia a la organización paramilitar privada que no es reconocida oficialmente por el Kremlin, pero que tiene un rol preponderante en sus operaciones en el extranjero.

El dato de la ubicación trascendió a partir de una reciente visita a los mercenarios del corresponsal ruso Sergey Sreda, quien subió la semana pasada fotos de su recorrido en Telegram. El Donbas está en manos de las tropas invasoras tras meses de combates y destrucción.

Entre las imágenes subidas por Sreda se ve una cartel con la dirección del refugio más cercano: el número 12 de la calle Myronivska. A solo unos metros, en el número 8, estaba el edificio presuntamente utilizado por el Grupo Wagner, lo que propició el ataque ucraniano.

Luego el mensaje del reportero fue eliminado, pero permanecieron las copias replicadas en otros canales.

Según reportó el periodista Denis Kazansky, los militares ucranianos utilizaron el sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS, que permite atacar con precisión objetivos a mayores distancias.

Tras la ofensiva, con saldo desconocido de muertos o heridos, trascendió que podría haber muerto el oligarca Yevgeny Prigozhin, conocido como «el chef de Vladimir Putin» y muy cercano al presidente ruso, ya que en una de las fotos se vio a alguien de facciones parecidas.

Sin embargo, no ha trascendido una confirmación oficial sobre su estado. Prigozhin ha viajado anteriormente al Donbas para coordinar las operaciones, pero no sería la primera vez que circulan informes erróneos sobre su presunta muerte, los cuales no suelen tener desmentidos.

En cuanto al ataque, Ruslan Leviev, fundador del Equipo de Inteligencia de Conflictos, una organización rusa independiente que investiga los hechos en la región, dudó que la foto haya sido un error involuntario, deslizando la posibilidad de que sea una pista dejada deliberadamente. Según sugirió, cabe la posibilidad de que haya sido un señuelo para provocar la respuesta de Ucrania y así revelar la ubicación de la artillería de precisión, entregada a Kiev por aliados occidentales.

