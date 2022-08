(VIDEOS) Copa Mundial de Beisbol Sub 15: Venezuela alcanzó segundo triunfo consecutivo

Entornointeligente.com /

La selección de Venezuela desplegó una fuerte ofensiva de 17 imparables, en los que se incluyen 7 extrabases, para finalmente imponerse por nocaut en cinco inning y contundente marcador de 15 carreras por 1 sobre su similar de Surafrica en partido correspondiente a la V Copa Mundial de Beisbol Sub 15 que se realiza en la ciudad de Hermosillo, México, resultado éste con el que se permite mantenerse en la lucha por alcanzar la Súper Ronda del certamen. Esta fue la segunda victoria de manera consecutiva del combinado venezolano, que deberá esperar por un triunfo de Guam, al que venció el lunes por 11-1, sobre Puerto Rico por más de cinco carreras, para poder tener opción de alcanzar la próxima instancia del certamen. En esta oportunidad el combinado venezolano se apoyó en el extraordinario trabajo monticular del pitcher abridor y finalmente ganador, Carlos González, quien trabajó los cinco innings que duró el encuentro, permitiendo 4 imparables y una sola carrera, que fue limpia. En su labor monticular González, solamente concedió una base por bolas y propinó diez (10) ponches a la toletería surafricana. El lanzador derrotado fue Khomotso Mokgawa, quien solamente permaneció sobre el morrito un inning y un tercio, ya que fue bombardeado con 9 incogibles, lñe fabricaron 8 anotaciones, todas limpias y regaló una base por bolas, no ponchó a ningún bateador de Venezuela. Venezuela atacó con fuerza desde el primer inning La selección de Venezuela atacó con fuerza desde el primer inning para fabricar sus seis (6) primeras carreras, posteriormente tres (3) en el segundo , tres (3) en el tercero, dos (2) en el cuarto y una (1) en el quinto capítulo, para llegar a 15, en el final de esa entrada (5ta) los surafricanos no anotaron, ya que la única carrera la habían hecho en el cuarto tramo y entonces se decretó el nocaut para los de Venezuela, su segundo consecutivo de la contienda. Los mejores bateadores por parte de Venezuela fueron, José Poito, de 3-3, dos dobletes, 3 carreras empujadas y una anotada, Aaron Arroyo de 4-3, doble y triple, 2 carreras remolcadas y 4 anotadas, Bolívar Martínez de 4-3, un tubey, 2 carreras anotadas y 3 empujadas, Aaron Piñero de 3-2, 2 dobletes, dos boletos recibidos, 3 carreras anotadas y una impulsada. Por los de Suráfrica ninguno duplicó, solamente conectaron 4 hits.

