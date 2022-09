Entornointeligente.com /

Mostrar más Mostrar menos TITULO: Departamento de Justicia pide a juez que levante bloqueo en investigación de documentos de Trump

SLUG: EEUU TRUMP

FECHA: SEPTIEMBRE 09 2022

AUTOR: IACOPO LUZI

LUGAR: WASHINGTON DC

FUENTE DE VIDEO: REUTERS, AP, ABC

DURACIÓN: 02:06

(((INTRO))

El Departamento de Justicia procura continuar su investigación criminal sobre los documentos allanados en la casa del expresidente Donald Trump. Los fiscales buscan terminar una pausa impuesta por una jueza que bloqueó la revisión de esos documentos clasificados. Iacopo Luzi tiene la actualización.

((PKG))

((NARRADOR))

Los fiscales del Departamento de Justicia dicen que la seguridad nacional está en riesgo si no siguen investigando el material clasificado obtenido en la casa del expresidente Donald Trump en Florida.

El Departamento de Justicia preguntó a la jueza federal Aileen Cannon, quien fue designada por Trump, que permita a los fiscales continuar con su pesquisa. Según el departamento, un retraso continuo en la investigación corre el riesgo de…

((GRAPHIC/Presentación del DOJ))

((ENG: «‘Irreparable harm to our national security and intelligence interests.))

ESP: «Un daño irreparable a nuestra seguridad nacional e intereses de inteligencia.»

((NARRADOR))

En su moción de 21 páginas, los fiscales afirman con respecto al reclamo de privilegio ejecutivo de Trump que él:

((GRAPHIC/Presentación del DOJ))

((ENG: «does not and could not assert that he owns or has any possessory interest in classified records.»))

ESP: «No afirma ni podría afirmar que posee o tiene algún interés posesorio en registros clasificados».

((NARRADOR))

El Departamento de Justicia también señaló su intención de apelar la orden del juez Cannon que nombró a un perito independiente para revisar los documentos.

El propio exfiscal general de Trump, Bill Barr, había instado al Departamento de Justicia a apelar.

((SOT: William Barr, Exfiscal general de EEUU))

((ENG: «»I don’t think the appointment of a special master is going to hold up — but even if it does, I don’t think it changes the ball game so much as maybe we’ll have a rain delay for a couple of innings.»))

ESP: «»Pienso que la designación de un perito especial NO tiene base. Pero, incluso si se hace, no creo que cambie el resultado. Podría haber una demora, pero nada más…»

((NARRADOR))

Los agentes del FBI incautaron más de 11,000 documentos de la casa del expresidente en Florida con al menos 100 marcados como clasificados. Los investigadores siguen preocupados por la posibilidad de que los registros clasificados permanezcan sin ser recuperados y puedan estar en otro lugar que no sea Mar-a-Lago.

Trump criticó al FBI y el departamento de Justicia, refiriéndose a la redada como un «engaño».

((TRUTH/Donald Trump))

((ENG: «They leak, lie, plant fake evidence, allow the spying on my campaign, deceive the FISA Court, RAID and Break-Into my home, lose documents, and then they ask me, as the 45th President of the United States, to trust them.»))

ESP: «Filtran, mienten, plantan pruebas falsas, permiten el espionaje de mi campaña, engañan al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, allanan y entran en mi casa, pierden documentos, y luego me piden, como el 45º presidente de Estados Unidos, que confíe en a ellos.»

((NARRADOR))

El juez Cannon ordenó al equipo legal de Trump que responda el lunes a la solicitud del Departamento de Justicia de suspender partes de su orden y continuar su investigación utilizando los documentos incautados.

Iacopo Luzi, Voz de America, Washington.

LINK ORIGINAL: La voz de america

