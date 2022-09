Entornointeligente.com /

TITULO: Luto mundial para muerte de Reina Isabel II

SLUG: REACCIONES MUERTE ISABEL II

FECHA: SEPTIEMBRE 08 2022

AUTOR: IACOPO LUZI

LUGAR: WASHINGTON DC

FUENTE DE VIDEO: REUTERS, AP

DURACIÓN: 01:50

((INTRO))

Reacciones de condolencias y sentido pésame llegaron desde todo el mundo después del anuncio de la muerte a 96 años de la reina de Gran Bretaña, Isabel II. Iacopo Luzi nos informa.

((PKG))

((NARRADOR))

La reacción a la muerte de la reina Isabel II por parte de los líderes mundiales llegó a los pocos minutos del anuncio oficial.

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llamó a la monarca una «presencia constante y una fuente de consuelo y orgullo para generaciones de británicos».

((STATEMENT/Joe Biden))

((ENG: «Her Majesty Queen Elizabeth II was more than a monarch. […] She defined an era.Her legacy will loom large in the pages of British history, and in the story of our world.»))

ESP: «Su Majestad la Reina Isabel II fue más que una monarca. […] Ella definió una era. Su legado ocupará un lugar preponderante en las páginas de la historia británica y en la historia de nuestro mundo».

((NARRADOR))

En su red social llamada Truth, el expresidente Donadl Trump elogió su servicio excepcional para su gente. El expresidente Barack Obama dijo que la reina Isabel II estaba «definida por la gracia, la elegancia y una ética de trabajo incansable, desafiando las probabilidades y las expectativas puestas en las mujeres de su generación».

Las Naciones Unidas hablaron a traves su vocero:

((SOT: Stephane Dujarric, Vocero de la ONU))

((ENG: «She was a reassuring presence throughout decades of sweeping changes, including the decriminalization of Africa and Asia and the evolution of the Commonwealth.»))

ESP: «Fue una presencia tranquilizadora a lo largo de décadas de cambios radicales, incluida la despenalización de África y Asia y la evolución de la Commonwealth».

((NARRADOR))

En Europa, el primero en recordarla fue el francés Emmanuel Macron con un retrato de la reina y también Volodomyr Zelensky de Ucrania envió su sentido pésame.

((TWITTER/Emmanuel Macron))

((ENG: «I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century.»))

ESP: «La recuerdo como una amiga de Francia, una reina de buen corazón que ha dejado una impresión duradera en su país y su siglo.»

((NARRADOR))

En América Latina, varios líderes recordaron a Isabel II, desde Venezuela a Ecuador. Mientras el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se conmovió hablando de ella. Canadá es miembro del Commonwealth británico.

((SOT: Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá))

((ENG: «She was one of my favorite people in the world and I will miss her so.»))

ESP: «Ella era una de mis personas favoritas en el mundo y la extrañaré mucho.»

((NARRADOR))

Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, quien vio a la reina el martes para presentarle su renuncia, dijo en Twitter que este es el día más triste para su país.

Iacopo Luzi, Voz de America.

LINK ORIGINAL: La voz de america

