Entornointeligente.com /

Mostrar más Mostrar menos TITULO: Washington Post: Material sobre las capacidades nucleares de una nación extranjera incautado en Mar-a-Lago

SLUG: EEUU TRUMP

FECHA: SEPTIEMBRE 07 2022

AUTOR: IACOPO LUZI

LUGAR: WASHINGTON DC

FUENTE DE VIDEO: REUTERS, AP

DURACIÓN: 02:22

((INTRO))

El FBI recuperó en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, un documento confidencial que describe las capacidades nucleares de un gobierno extranjero, informó el Washington Post. Algunos de los documentos incautados detallarían operaciones ultra secretas de EE. UU. Iacopo nos informa.

((PKG))

((NARRADOR))

Un documento que describe las defensas militares de un gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares, fue encontrado por los agentes del FBI que el mes pasado requisaron Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump, y recuperaron numerosos documentos clasificados.

Esto lo publicó en exclusiva el diario The Washington Post y reafirma las preocupaciones de la inteligencia de EE. UU. sobre material confidencial que permaneció en la propiedad de Florida sin una apropiada seguridad por 18 meses desde que Trump dejó la Casa Blanca.

((SOT: Karine Jean-Pierre, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca))

((ENG: «We don’t have any calls to foreign governments to read out at this time. […] When it comes to this specific issue is, as I’ve said many times, the ODNI is in the middle of assessment, and DOJ is in the middle of an ongoing criminal investigation. So I’m not going to comment.»))

ESP: «No tenemos ninguna llamada a gobiernos extranjeros para compartir en este momento. […] Cuando se trata de este tema específico, como he dicho muchas veces, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional está en medio de una evaluación y el Departamento de Justicia está en medio de una investigación criminal en curso. Así que no voy a comentar.»

((NARRADOR))

No sé sabe cuál es el país mencionado en el documento ni dónde fue encontrado en Mar-a-Lago.

Según el Post, algunos de los documentos incautados detallan operaciones ultra secretas de EE. UU., tan estrechamente protegidas que muchos altos funcionarios de seguridad nacional no las conocen.

((NAT SOUND: broll de Steven Bannon))

((NARRADOR))

Entre tanto, Steve Bannon, un antiguo aliado del expresidente Donald Trump, dijo el martes que espera ser acusado pronto en un caso penal estatal en la ciudad de Nueva York.

Bannon planea entregarse el jueves y este caso penal estatal se parecería a un intento de enjuiciamiento federal anterior, en el que Bannon fue acusado de engañar a los donantes que dieron dinero para financiar un muro en la frontera sur de Estados Unidos.

((STATEMENT/Steve Bannon))

((ENG: The SDNY did the exact same thing in August 2020 to try to take me out of the election. It didn’t work then, it certainly won’t work now. This is nothing more than a partisan political weaponization of the criminal justice system.» ))

ESP: El Distrito sur de Nueva York hizo exactamente lo mismo en agosto de 2020 para tratar de sacarme de las elecciones. No funcionó entonces, ciertamente no funcionará ahora. Esto no es más que un armamento político partidista del sistema de justicia penal».

((NARRADOR))

En la pasada acusación, los fiscales alegaron que Bannon y varios otros defraudaron a los contribuyentes a un esfuerzo privado de recaudación de fondos de $25 millones, llamado «Construimos el muro».

Bannon, quien se declaró inocente, fue retirado del caso federal cuando Trump lo perdonó en su último día en el cargo en enero de 2021 junto con otras 139 personas.

Iacopo Luzi, Voz de América, Washington.

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com