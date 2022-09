Entornointeligente.com /

El Ministerio de Defensa ruso gestiona la compra de millones de cohetes y proyectiles de artillería a Corea del Norte para usarlos en su guerra en Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso gestiona la compra de millones de cohetes y proyectiles de artillería a Corea del Norte para usarlos en su guerra en Ucrania, según un documento de la inteligencia estadounidense. Iacopo Luzi tiene toda la noticia.

((NARRADOR))

Rusia estaría comprando millones de proyectiles de artillería y cohetes de Corea del Norte, según informaciones desclasificadas de la inteligencia estadounidense.

Una señal de que las sanciones globales y los controles de exportación que ha impuesto Estados Unidos han restringido severamente las cadenas rusas de suministro y han obligado a Moscú a recurrir a estados parias en busca de pertrechos militares para continuar su guerra en Ucrania.

((SOT: General Pat Ryder, Vocero del Pentágono))

((ENG: «This information is relevant to the fight in the sense that, again, it’s indicative of the situation that Russia finds itself in, and shows the fact that they’re trying to to reach out to international actors like Iran and North Korea. They don’t have the best record when it comes to international stability.»))

ESP: «Esta información es relevante para la lucha en el sentido de que, nuevamente, es indicativa de la situación en la que se encuentra Rusia y muestra el hecho de que están tratando de llegar a actores internacionales como Irán y el Norte Corea. No tienen el mejor historial en lo que respecta a la estabilidad internacional.»

((NARRADOR))

El Pentágono proporcionó pocos detalles como el armamento exacto, el momento o el tamaño del envío, y aún no hay forma de verificar la venta de manera independiente.

Sin embargo, la divulgación se produce días después de que Rusia recibiera envíos iniciales de drones fabricados en Irán, algunos de los cuales, según funcionarios estadounidenses, tenían problemas mecánicos.

((STATEMENT/ Fred Kagan, analista militar – American Enterprise Institute))

((ENG: «The only reason the Kremlin should have to buy artillery shells or rockets from North Korea or anyone is because Putin has been unwilling or unable to mobilize the Russian economy for war at even the most basic level.»))

ESP: «La única razón por la que el Kremlin debería tener que comprar proyectiles de artillería o cohetes de Corea del Norte o de cualquier otra persona es porque Putin no ha querido o no ha podido movilizar la economía rusa para la guerra ni siquiera en el nivel más básico».

((NARRADOR))

Hasta ahora, las sanciones económicas no han paralizado a Rusia, porque su energía aún es exportada alrededor del mundo, en particular Europa. Esto ha permitido mitigar las consecuencias del aislamiento y financiar su guerra.

Sin embargo, a nivel militar, las sanciones han bloqueado eficazmente la capacidad rusa de reconstruir su ejército y comprar tecnología bélica, frente a los contraataques ucranianos.

((NAT SOUND: Ataque ucraniano))

((NARRADOR))

Moscú esperaba que China estuviera dispuesta a oponerse a estas sanciones y controles de exportaciones y así abastecer al ejército ruso. Beijing ha comprado petróleo ruso con descuento, esto sí, pero respetando las limitaciones occidentales sin intentar vender equipos y armas a Rusia.

Iacopo Luzi, Voz de América, Washington.

