Entornointeligente.com /

Mostrar más Mostrar menos TITULO: Vilo mundial por llegada de la ONU en planta nuclear de Zaporizhia

SLUG: MISION ONU UCRANIA

FECHA: SEPTIEMBRE 01 2022

AUTOR: IACOPO LUZI

LUGAR: WASHINGTON DC

FUENTE DE VIDEO: REUTERS

DURACIÓN: 01:45

((INTRO))

Un equipo de expertos de la ONU llegó este jueves a la planta atómica Zaporizhzhia, en Ucrania, para evaluar el riesgo de un desastre radiactivo.

Kiev y Moscú se culparon mutuamente por los bombardeos cercanos que demoraron la llegada de la misión. Iacopo Luzi nos reporta.

((PKG))

((NARRADOR))

A pesar del peligro y en medio de ataques alrededor de la planta, los inspectores de Naciones Unidas finalmente visitaron la central nuclear de Zaporizhia para determinar sus estándares de seguridad. Cinco expertos permanecerán hasta el sábado en el complejo, donde los bombardeos han aumentado el riesgo de un accidente nuclear.

Horas antes de que llegaran, proyectiles de artillería rusos golpearon el complejo y causaron daños, destacando los riesgos de seguridad que el equipo ha venido a evaluar.

((SOT: Rafael Grossi, Director General del OIEA))

((ENG: «I worried, I worry and I will continue to be worried about the plant until we have a situation which is more stable, which is more predictable. It is obvious that the plant and the physical integrity of the plant has been violated several times, by chance, by deliberation, we don’t have the elements to assess that, but this is a reality that we have to recognise and this is something that cannot continue to happen.»))

ESP: «Me preocupé, me preocupo y seguiré preocupándome por la planta hasta que tengamos una situación que sea más estable, que sea más predecible. Es obvio que la planta y la integridad física de la planta se ha violado varias veces, por casualidad, por deliberación, no tenemos los elementos para evaluar eso, pero esta es una realidad que tenemos que reconocer y esto es algo que no puede seguir pasando.»

((NARRADOR))

Aunque ni Rusia ni Ucrania acordaron un alto el fuego en la zona, ambos dijeron que garantizarían la seguridad de los inspectores, quienes presentarán sus conclusiones en los próximos días.

Entretanto ambos ejércitos intercambiaron acusaciones de haber atacado la ruta hacia la planta y poner en peligro a los inspectores de la ONU para sabotear la misión.

((SOT: Anatoliy Skaletskiy, residente en Zaporizhia ))

((ENG: «It’s enough to blow one nuclear waste container and there will be radiation. It will not be pretty for Ukraine, Russia or Europe.»))

ESP: «Basta que se estalle un contenedor de desechos nucleares y habrá radiación. No será agradable para Ucrania, Rusia o Europa.»

((NARRADOR))

Kiev dice que uno de sus reactores fue cerrado por un bombardeo del jueves, pero no se reportó ningún aumento en el nivel de radiaciones. Sin embargo, las condiciones de la planta nuclear más grande de Europa se han desmoronado durante semanas y las hostilidades aumentaron.

Iacopo Luzi, Voz de America.

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com