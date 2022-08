Entornointeligente.com /

TITULO: Entre dos caras de la historia, reacciones por muerte de Gorbachov

Las condolencias y los tributos llegan de todas partes tras la muerte el martes del expresidente de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov. Iacopo Luzi nos cuenta cuáles fueron las reacciones a la muerte de una figura histórica del siglo XX.

Mijaíl Gorbachov, quien murió este martes a la edad de 91 años, será recordado como un estadista único en su tipo y un gigante que condujo a su país hacia la democracia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un comunicado que Gorbachov era un hombre de una visión notable, que abrió Rusia al mundo y redujo el arsenal nuclear de su país de acuerdo con el presidente estadounidense Ronald Reagan, que hizo lo mismo.

((STATEMENT/Joe Biden, presidente de EEUU))

((ENG: «These were the acts of a rare leader – one with the imagination to see that a different future was possible and the courage to risk his entire career to achieve it. The result was a safer world and greater freedom for millions of people.))

ESP: «Estos fueron los actos de un líder raro, uno con la imaginación para ver que un futuro diferente era posible y el coraje de arriesgar toda su carrera para lograrlo. El resultado fue un mundo más seguro y una mayor libertad para millones de personas.

((NARRADOR))

En 1989, Gorbachov puso fin a la guerra soviética en Afganistán, iniciada 10 años antes, mientras sus reformas económicas y políticas más significativas, conocidas como Perestroika y Glasnost, allanaron el camino para la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría.

Los esfuerzos diplomáticos de Gorbachov le valieron el Premio Nobel de la Paz en 1990.

((NAT SOUND: gorbachov hablando))

((NARRADOR))

El último líder de la Unión Soviética, tendrá un funeral de Estado este sábado en Moscú, según la prensa rusa.

Una figura que en Rusia es vista como controversial con una parte de la población que lo critica por haber disuelto la superpotencia soviética. Algo que el presidente Vladimir Putin definió como la catástrofe geopolítica más grande del siglo veinte, pasando años a cancelar los esfuerzos de Gorbachov para abrir Rusia.

((STATEMENT/Vladimir Putin, Presidente de Rusia))

((ENG: «He led our country during a period of complex, dramatic changes, large-scale foreign policy, economic and social challenges. He deeply understood that reforms were necessary, he strove to offer his own solutions to urgent problems.»))

ESP: «Él dirigió nuestro país durante un período de cambios complejos y dramáticos, política exterior a gran escala, desafíos económicos y sociales. Comprendió profundamente que las reformas eran necesarias, se esforzó por ofrecer sus propias soluciones a problemas urgentes. »

((NARRADOR))

Los líderes alrededor del mundo expresaron sus condolencias por la muerte del estadista. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que cambió el curso de la historia y emblemática es la comparación que hizo el primer ministro Boris Johnson con Putin.

((TWITTER/Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido))

((ENG: «In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all.»))

ESP: «En una época de agresión de Putin en Ucrania, su incansable compromiso de abrir la sociedad soviética sigue siendo un ejemplo para todos nosotros».

((NARRADOR))

Gorbachov cumplió 91 años una semana después de la invasión rusa de Ucrania en febrero y dejó que sus logros hablaran por sí solos. Formuló pocos comentarios públicos sobre la guerra en Ucrania.

Iacopo Luzi, Voz de America.

