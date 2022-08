Entornointeligente.com /

Mostrar más Mostrar menos TITULO: ONU en acción para aliviar temores de catastrofe nuclear en Ucrania

El ejército ucraniano dijo que ha lanzado operaciones ofensivas en múltiples áreas de la región de Jérson. Entre tanto, los expertos de las Naciones Unidas se dirigen esta semana a la planta nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia, en otra parte del sur. Iacopo Luzi con la actualización.

Frente al continuo riesgo de un desastre en la central nuclear de Zaporizhia, donde ucranianos y rusos siguen intercambiando peligrosos ataques alrededor de la planta, la ONU anunció que esta semana, finalmente, un equipo suyo visitará el complejo.

La riesgosa misión buscará aliviar los temores globales de una catástrofe nuclear y determinar las condiciones de la planta.

Kiev y Moscú han negado haber tenido como objetivo la planta de energía nuclear más grande de Europa, mientras se acusan mutuamente de bombardearla.

((ENG: «We must protect the safety and security of Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility.»))

ESP: «Debemos proteger la seguridad de la instalación nuclear más grande de Ucrania y Europa».

El equipo verificará los sistemas de seguridad, evaluaría los daños a la planta y las condiciones de trabajo del personal. Una de las principales preocupaciones es que los incendios u otros daños podrían causar fallas en los sistemas de enfriamiento y provocar una fusión nuclear.

((ENG: «Today we have started offensive actions in different directions. The counter-offensive has been going on for a long time: it is exhausting the enemy and does not give him the opportunity to advance.»))

ESP: «Hoy hemos iniciado acciones ofensivas en diferentes direcciones. La contraofensiva lleva mucho tiempo: está agotando al enemigo y no le da la oportunidad de avanzar.»

Entre tanto, el ejército ucraniano anunció el lunes que había lanzado operaciones ofensivas en múltiples áreas a lo largo de la línea del frente en la región de Kherson en el sur de Ucrania, lo que quizás marque el comienzo de una contraofensiva amplia y largamente anticipada destinada a recuperar el territorio ocupado por Rusia.

Iacopo Luzi, Voz de America.

