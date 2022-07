Entornointeligente.com /

El gobierno estadounidense anunció la adquisición de dosis adicionales de la vacuna contra la viruela del mono, días después de que la Organización Mundial de la Salud emitiera un alerta para detener la transmisión. Iacopo Luzi de la Voz de América habla de la difusión de este nuevo virus.

((PKG))

((NARRADOR))

Con más de 20 mil casos detectados en 78 países, el brote de viruela del mono no se detiene. Por suerte, solo 5 personas han fallecido hasta ahora y solo el 10% de los infectados fue hospitalizado.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que los gobiernos y las personas tienen que tomar en serio la amenaza si quieren limitar la exposición al virus y su difusión.

((SOT: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director de la OMS))

((ENG: «That means making safe choices for yourself and others. For men who have sex with men, this includes, for the moment, reducing your number of sexual partners, reconsidering sex with new partners.»))

ESP: Eso significa tomar decisiones seguras para usted y para los demás. Para los hombres que tienen sexo con hombres, esto incluye, por el momento, reducir el número de parejas sexuales, reconsiderar el sexo con nuevas parejas.

((NARRADOR))

La cantidad de vacunas no es suficiente a nivel mundial, con solo 16 millones de dosis disponibles. Y en Estados Unidos, a pesar de que el número de contagios no sea alto como en Europa, solo 5000 infectados, la administración Biden anunció que cientos de miles de vacunas más se distribuirán a la población.

((SOT: Al teléfono: Xavier Becerra, Secretario de Salud))

ENG: «We have secured in the Biden administration, an additional 786,000 Jynneos vaccines on top of the more than 338,000 vaccines already in hand that have been delivered to our state and local partners, to give us more than 1.1 million vaccines that we can say with confidence will be in the hands of people who need them over the course of these next several weeks.))

ESP: » Hemos asegurado en la administración de Biden, 786,000 vacunas Jynneos adicionales además de las más de 338,000 vacunas ya disponibles que se han entregado a nuestros socios estatales y locales, para darnos más de 1.1 millones de vacunas (pausa) que podemos decir con confianza estarán en manos de las personas que los necesiten en el transcurso de las próximas semanas.

((NARRADOR))

A pesar de que ningún anuncio oficial ha sido hecho hasta ahora, se espera que la administración Biden declare la viruela del mono como una emergencia de salud pública en los próximos días, una medida similar a la adoptada el fin de semana pasado por la Organización Mundial de la Salud.

Iacopo Luzi, Voz de América, Washington.

