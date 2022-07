Entornointeligente.com /

El vínculo energético entre Europa y Rusia ha sido fuerte por décadas. Pero ante la invasión en Ucrania y el uso ruso de su energía como un arma política, la Unión Europea anunció un acuerdo que busca reducir su dependencia del gas ruso. Iacopo Luzi de la Voz de América tiene la historia.

Los continuos altibajos de Moscú con su suministro de energía a Europa, como respuesta a la guerra en Ucrania, llevaron a los países miembros de la Unión Europea a alcanzar un acuerdo histórico para frenar su consumo de gas natural y evitar, así, un colapso energético.

Salvo algunas excepciones, el consumo de gas natural se reducirá voluntariamente un 15% en casi un año y representa un paso importante en la gestión para independizar al bloque de la energía rusa frente a las vulnerabilidades que emergen cuando el Kremlin usa el gas como un arma.

((SOT: Robert Habeck, Ministro de Economia de Alemania))

((ENG: » The strategy is to keep the price high in Europe and thus to make the political price ever higher, and thus to divide Europe and also to split off solidarity with Ukraine. This Council today, with its decision, has sent a strong, resolute signal against that, and I think this will also be heard in Moscow: Europe cannot be divided.»))

ESP: «La estrategia es mantener el precio alto en Europa y, por lo tanto, hacer que el precio político sea cada vez más alto y, por lo tanto, dividir Europa y también romper la solidaridad con Ucrania. Este Consejo de hoy, con su decisión, ha enviado una señal fuerte y decidida en contra de eso, y creo que esto también se escuchará en Moscú: Europa no se puede dividir.»

Entre tanto, el nuevo jefe de la agencia espacial de Rusia anunció el martes que Rusia abandonará la Estación Espacial Internacional después de que expire su compromiso actual a fines de 2024.

((SOT: Yuri Borisov, Director del Roscosmos))

((ENG: «Without a doubt, we will fulfill all our obligations to our partners. But the decision to withdraw from the station after 2024 has been taken. I think that by this time we will start to form a Russian orbital station.»))

ESP: «Sin duda, cumpliremos todas nuestras obligaciones con nuestros socios. Pero se ha tomado la decisión de retirarse de la estación después de 2024. Creo que para ese momento comenzaremos a formar una estación orbital rusa.»

La NASA dijo que la decisión no es aún oficial, pero de confirmarse, el retiro tardará probablemente hasta 2030 para completarse. Al mismo tiempo, Rusia individualmente no tiene los recursos para lanzar su estación, no suscribió acuerdos con China y no hay señales de que un acuerdo esté en marcha.

Iacopo Luzi, Voz de América.

