Entornointeligente.com /

Mostrar más Mostrar menos TITULO: ¿Que hizo Donald Trump el 6 de enero?

SLUG: EEUU CAPITOLIO

FECHA: JULIO 21 2022

AUTOR: IACOPO LUZI

LUGAR: WASHINGTON DC

FUENTE DE VIDEO: REUTERS, AP

DURACIÓN: 01:52

((INTRO))

El comité investigador concluirá este jueves la primera ronda de audiencias públicas, con un examen de las acciones del expresidente Donald Trump durante los 187 minutos que duró el asalto al Capitolio. Iacopo Luzi tiene la previa desde el Capitolio.

((PKG))

((NARRADOR))

Un presidente estadounidense en ejercicio o expresidente nunca ha sido acusado de un delito. Pero por primera vez en la historia de Estados Unidos, los legisladores están celebrando audiencias públicas que podrían concluir con una recomendación de que Donald Trump sea imputado por su intento de anular los resultados de la elección de 2020.

((SOT: Bennie Thompson, Presidente del Comité 6 de enero))

((ENG: «Donald Trump summoned a mob to Washington, D.C., and ultimately spurred that mob to wage a violent attack on our democracy.»))

ESP: «Donald Trump convocó a una mafia en Washington, D.C., y finalmente incitó a esa mafia a lanzar un ataque violento contra nuestra democracia».

((NARRADOR))

El comité no tiene la autoridad para juzgar a Trump, pero las evidencias presentadas podrían convencer al Departamento de Justicia a actuar.

Y este jueves, personas que trabajaron cerca del expresidente testificarán frente al panel y se presentarán nuevas grabaciones del abogado Pat Cipollone, que estuvo muy cerca de Trump durante el asedio.

((SOT: Liz Cheney, legisladora de Wyoming (R) ))

((ENG: «As the full picture is coming into view with the January 6th committee, it has become clear that the efforts Donald Trump oversaw and engaged in were even more chilling and more threatening than we could have imagined.»))

ESP: «A medida que se ve el panorama completo con el comité del 6 de enero, ha quedado claro que los esfuerzos que Donald Trump supervisó y en los que participó fueron aún más escalofriantes y amenazantes de lo que podríamos haber imaginado».

((NARRADOR))

El comité planea demostrar que Trump tenía el poder de disuadir a la turba, pero se negó a hacerlo hasta después de las 4 de la tarde ese día, después de que cientos de efectivos respondieron al Capitolio para apoyar a la fuerza policial del Capitolio.

La respuesta neutralizó el asedio y convenció a Trump a responder, dijo el panel, después de múltiples solicitudes.

((STAND-UP: Iacopo Luzi, Voz de América))

Donald Trump objeta que las audiencias televisadas no permitieron pruebas exculpatorias ni contrainterrogatorios de testigos. Pero muchos expertos legales dicen que el comité está construyendo un caso sólido que sugiere que Trump fue personalmente responsable de múltiples crímenes.

Desde el Capitolio, Iacopo Luzi, Voz de América.

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com