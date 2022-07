Entornointeligente.com /

Mostrar más Mostrar menos TITULO: Drones salvan animales de edificios bombardeados en Ucrania

INTRO: Un hombre de Florida ha estado incorporando drones en su trabajo ambiental durante algún tiempo. Y recientemente encontró una manera de usarlos para salvar animales en una Ucrania devastada por la guerra. Iacopo Luzi tiene la historia.

NARRACIÓN

Douglas Thron no es un operador de drones ordinario. Ambientalista y activista por los derechos de los animales, usa su destreza para ayudar a los animales en zonas de desastre. Thron busca animales atrapados en los árboles o entre los escombros, a través de drones equipados con cámaras térmicas.

Douglas Thron, Rescatista de animales

((ENG: «…it was so hard to find them because the debris piles were so big. So, I decided to put an infrared camera on, so that you could see the animals’ body heat. I tried it out, and it worked so well that I ended up doing this all over the world.»))

ESP: «…fue tan difícil encontrarlos porque las pilas de escombros eran muy grandes. Entonces, decidí poner una cámara infrarroja para que pudieras ver el calor corporal de los animales. Lo probé y funcionó tan bien que terminé haciendo esto en todo el mundo».

NARRACIÓN

Thron ha salvado perros después de un huracán en las Bahamas, koalas de los incendios forestales australianos y animales en muchos otros lugares desde California hasta República Dominicana. Pero la guerra en Ucrania lo golpeó más fuerte.

Douglas Thron, Rescatista de animales

((ENG: «And Ukraine has been very different because this was man-made tragedy, it’s something that was avoidable.»))

ESP: «Y Ucrania ha sido muy diferente porque esta fue una tragedia provocada por el hombre, es algo que se podía evitar».

NARRACIÓN

Thron trabaja en las áreas más afectadas de la región de Kiev. Hasta ahora, ha salvado a decenas de gatos y perros. Si no puede encontrar el dueño de la mascota, envía al animal a un refugio temporal.

Douglas Thron, Rescatista de animales

((ENG: «»Right now, we’re trying to find the owners, and of course a lot of them are unfortunately not around anymore, either they had to flee or… Sadly, we’ve had relatives reach out to us and say, ‘Yes, I recognize this animal, can you find it a good home? My relative passed away from the bombing…»))

ESP: «En este momento, estamos tratando de encontrar a los dueños y, por supuesto, muchos de ellos lamentablemente ya no están, tuvieron que huir o… Lamentablemente, algunos familiares se acercaron a nosotros y dijeron: ‘Sí, Reconozco a este animal, ¿puedes encontrarle un buen hogar? Mi pariente falleció a causa del bombardeo…»

NARRACIÓN

El hombre cubre todos los gastos, pero últimamente ha comenzado a recibir donaciones privadas. Thron abrió una página de GoFundMe para ayudar a recaudar más fondos y salvar a más animales.

Douglas Thron, Rescatador de animales

((ENG: «»When we’re protecting and saving someone’s pet, a lot of the time that’s all they have left.»))

ESP: «Cuando estamos protegiendo y salvando a la mascota de alguien, gran parte del tiempo es todo lo que les queda».

NARRACIÓN

La historia de Thron llamó la atención de Hollywood y su trabajo ha sido documentado en un programa llamado «Doug al rescate» en el canal CuriosityStream.

Iacopo Luzi, Voz de América.

