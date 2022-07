Entornointeligente.com /

Mostrar más Mostrar menos TITULO: Los mensajes de texto del servicio secreto alrededor del 6 de enero fueron borrados

SLUG: EEUU CAPITOLIO

FECHA: JULIO 15 2022

AUTOR: IACOPO LUZI

LUGAR: WASHINGTON DC

FUENTE DE VIDEO: REUTERS, AP, VOA, AFP

DURACIÓN: 02:30

((INTRO))

Varios mensajes de texto enviados y recibidos por agentes del Servicio Secreto antes y durante el asedio al Capitolio en enero del año pasado han sido borrados, pese a su importancia para la investigación que adelanta un panel legislativo. Iacopo Luzi nos explica.

((PKG))

((NARRADOR))

Varios mensajes de texto enviados y recibidos por agentes del Servicio Secreto antes y durante el asedio al Capitolio en enero del año pasado han sido borrados, pese a su importancia para la investigación que adelanta un panel legislativo.

El Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del Servicio Secreto, informó que fueron borrados como parte de un programa de reemplazo de dispositivos. Pero fueron descartados incluso después de que el Inspector General los solicitó como parte de su investigación sobre los eventos del 6 de enero.

Esta revelación genera preocupación entre los legisladores que investigan el asedio al Capitolio, quienes se reunieron con el inspector este viernes.

((GRAPHIC/INTERVIEW))

((ENG: «It’s concerning. It’s important for us to get as much information about how this discrepancy occurred.»))

ESP: «Es preocupante. Es importante para nosotros obtener tanta información sobre cómo ocurrió esta discrepancia.»

((NARRADOR))

En un comunicado, el Servicio Secreto dijo que la eliminación de los mensajes estaba prevista antes de recibir la notificación del Inspector General para preservarlos y negó haberlos eliminado «maliciosamente».

El Servicio Secreto agregó que ningún mensaje bajo investigación fue eliminado y que coopera con la Oficina del Inspector General.

((STATEMENT/SERVICIO SECRETO))

((ENG: «In January 2021, before any inspection was opened by OIG on this subject, the Secret Service began to reset its mobile phones to factory settings as part of a pre-planned, three-month system migration. In that process, data resident on some phones was lost.»))

ESP: «En enero de 2021, antes de que la oficina abriera cualquier inspección sobre este tema, el Servicio Secreto comenzó a restablecer sus teléfonos móviles a la configuración de fábrica como parte de una migración del sistema de tres meses planificada previamente. En ese proceso, se perdieron los datos residentes en algunos teléfonos.»

((NARRADOR))

La noticia llega cuando el comité del 6 de enero investiga un incidente que involucra al expresidente Donald Trump y a agentes del Servicio Secreto que viajaban junto a él a bordo de una camioneta blindada poco después de que terminara su discurso en la Elipse el 6 de enero.

Cassidy Hutchinson, exasesora de la Casa Blanca, testificó ante el panel que un alto funcionario de la Casa Blanca le dijo que Trump se había enfurecido cuando su equipo de seguridad se negó a llevarlo al Capitolio, por lo que intentó agarrar el volante y agredir a un agente.

((STAND-UP: Iacopo Luzi))

Los funcionarios del Servicio Secreto cuestionaron aspectos de la versión de Hutchinson. Pero dijeron también que los agentes dentro el carro estarían preparados para testificar nuevamente ante el comité y confirmar otro elemento del testimonio: que Trump exigió que sus agentes lo llevaran al Capitolio, incluso después de que enfatizaron que era demasiado peligroso para él ir.

Desde Washington, Iacopo Luzi, Voz de America.

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com