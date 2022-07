Entornointeligente.com /

TITULO: Caos en los aeropuertos antes del Día de Independencia

FECHA: JULIO 01 2022

LUGAR: WASHINGTON DC

Viajar por avión en Estados Unidos puede tornarse muy complicado este verano. Se prevé que 48 millones de pasajeros surquen los cielos este fin de semana. Además de la gran afluencia tras dos veranos de confinamiento, los viajeros deben sortear también huelgas de pilotos y miles de aviones cancelados o retrasados. Iacopo Luzi tiene la historia.

Los viajes de verano alcanzan su momento más caliente y se espera que más estadounidenses salgan a las carreteras y los cielos este fin de semana del 4 de julio que el año pasado, según un pronóstico publicado por la Asociación del Automóvil de EEUU.

((SOT: Andrew Gross, Vocero – Asociación estadounidense Automóvil))

((ENG: «We’re expecting about 48 million people are going to travel this year, and that’s about a million more than went last year. and we’re almost back to pre-pandemic levels.»))

ESP: «Esperamos que alrededor de 48 millones de personas viajen este año, y eso es alrededor de un millón más que el año pasado. Y casi regresamos a los niveles previos a la pandemia».

((NARRADOR))

También el tráfico en las carreteras, a pesar del costo récord de la gasolina, está alcanzando cifras que superan el año pasado con 42 millones de automovilistas.

((NARRADOR))

En los aeropuertos, las cancelaciones de vuelos son numerosas porque las aerolíneas están sufriendo más de lo que han sufrido en las últimas semanas y enfrentan a falta de pilotos y azafatas, empleados enfermos por el COVID-19 y clima inclemente.

((SOT: David, viajero))

((ENG: «I’m expecting there to be delays …I’ve already told my friend in Tennessee let’s be ready.»))

ESP: «Espero que haya demoras… Ya le dije a mi amigo en Tennessee que estemos listos».

((NARRADOR))

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en una entrevista con NBC acusó a las aerolíneas de provocar la situación y las instó a hacer un mayor esfuerzo.

((SOT: Pete Buttigieg, Secretario de Transporte de EEUU))

((ENG: «We have had our challenges with air traffic control, but they do not explain the majority of the cancellations and the delays that we’ve seen out there.»))

ESP: «Hemos tenido nuestros desafíos con el control del tráfico aéreo, pero no explican la mayoría de las cancelaciones y los retrasos que hemos visto por ahí.»

((NARRADOR))

El senador Bernie Sanders dijo a Buttigieg que comience a multar a las aerolíneas por cancelaciones y demoras particularmente graves. Mientras, los pilotos de la aerolínea Delta, el jueves, hicieron una huelga pidiendo mejores horarios y pagos.

((SOT: David Alder, Piloto de Delta))

((«We’ve now flown more overtime in the first 6 months of the year than we did in 2018 and 2019 combined. And those years were record years for the airline industry.»))

ESP: «Ahora hemos volado más horas extra en los primeros 6 meses del año que en 2018 y 2019 combinados. Y esos años fueron años récord para la industria de las aerolíneas».

((STAND-UP: Iacopo Luzi, Voz de América))

La administración de seguridad del transporte dijo que tiene mil trabajadores que puede desplegar para ayudar en los aeropuertos ocupados si es necesario. Al mismo tiempo, las aerolíneas prometieron que se esforzarán más para no dejar varados a sus clientes, pidiendo disculpa por las molestias.

Desde el aeropuerto Reagan, Washington, Iacopo Luzi, Voz de América.

