Cuatro personas fueron arrestadas y acusadas después de que 53 migrantes murieron este lunes en la periferia de San Antonio, sofocados dentro de un camión. Jaime Moreno se encuentra en el lugar de la tragedia y se sabe que el conductor del furgón enfrentó su primera audiencia.

Una persona más fue arrestada y acusada por la tragedia del camión de San Antonio, calificada como el incidente de contrabando de personas más mortífero en la historia de Estados Unidos.

Hasta ahora son cuatro los sospechosos, entre ellos, Christian Martínez, de 28 años, acusado de conspiración para transportar indocumentados, y el conductor del camión, Homero Zamorano Jr., de 45 años, quien tiene un extenso historial criminal que se remonta a la década de 1990.

ESP: «Ante una corte distrito, Homero Zamorano, el conductor del trailer, escuchó los cargos, levantados por parte del Departamento de Justicia, y relacionados con trafico humano que llevaron a la muerte de los 53 migrantes.»

Si son declarados culpables, los dos podrían enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte.

Las condiciones de los 11 hospitalizados siguen graves pero estables, mientras cientos de personas llevaron flores, velas y botellas de agua al lugar de la tragedia.

ESP: «Yo lo que veo es gente que sabe lo que es sufrir, los que saben cuál es la gana de beber agua.»

El camión, según las autoridades, cruzó la frontera estadounidense en Laredo sin ser controlado y de allí atravesó Texas tres horas antes de abandonar en furgón en San Antonio. Aún se desconoce la razón del abandono del camión.

El gobernador Abbott anunció el aumento de los puntos de controles para los camiones.

((ENG: «Many of these deaths could be prevented if Biden simply fully funded the Border Patrol operation of the United States of America and implemented the policies that the Border Patrol needs in order to do their real job. And the real job is not the paper processing work that they’ve been assigned to do.»))

ESP: «Muchas de estas muertes podrían evitarse si Biden simplemente financiara por completo la operación de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América e implementara las políticas que la Patrulla Fronteriza necesita para hacer su verdadero trabajo. Y el trabajo real no es el trabajo de procesamiento de documentos que se les ha asignado.»

Jaime Moreno, Voz de América, San Antonio.

