Mostrar más Mostrar menos TITULO: Para Joe Biden la recesión no es inevitable, mientras promueve el cambio a las energías limpias

SLUG: EEUU BIDEN

FECHA: JUNIO 17 2022

AUTOR: IACOPO LUZI

LUGAR: WASHINGTON DC

FUENTE DE VIDEO:REUTERS, AP, ABC

DURACIÓN: 02:08

La inflación récord sigue siendo el tema central en Estados Unidos, mientras el mercado bursátil luce encaminado a sufrir pérdidas durante la semana que culmina, la de peor desempeño desde que el confinamiento empezó en marzo de 2020. Frente a este escenario, la Casa Blanca promete más acciones. Iacopo Luzi tiene la historia.

El mercado de valores se recuperó este viernes pero se encamina a sufrir pérdidas en lo que fue su peor semana desde el comienzo del confinamiento en marzo de 2020, después de que la Reserva Federal elevó las tasas de interés para combatir la inflación.

La medida de la Fed busca bajar los precios, pero el riesgo de una recesión asusta a los mercados globales.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con Associated Press dijo que la recesión no es inevitable y que su país tiene la economía más fuerte del mundo para superar la inflación.

Biden culpó a las compañías petroleras por los costos exorbitantes de la gasolina ahora.

((ENG: «If you just base it on what a barrel of oil costs, it should be not this high. They are making exorbitant profits, number one. [..] They have over 9,000 leases. 9,000. They could drill until … but they are not doing it.»))

ESP: «Si solo se basa en lo que cuesta un barril de petróleo, no debería ser tan alto. Están obteniendo ganancias exorbitantes, número uno. [..] Tienen más de 9.000 arrendamientos. 9.000. Podrían perforar hasta… pero no lo están haciendo.»

El presidente reiteró su objetivo de reducir los precios de la gasolina, que promedian un récord de 5 dólares por galón en EEUU, al mismo tiempo que quiere alejarse de los combustibles fósiles para limitar el cambio climático y los riesgos que presenta, negociando con otros países más medidas ecológicas.

((ENG: «I’m using every lever available to me to bring down prices for the American people. And our nations are working together to stabilize global energy markets, including coordinating the largest release from the global oil reserves in history. But the critical point is that these actions are part of our transition to a clean and secure long term energy future.»))

ESP: «Estoy usando todas las palancas disponibles para bajar los precios para el pueblo estadounidense. Y nuestras naciones están trabajando juntas para estabilizar los mercados energéticos mundiales, incluida la coordinación de la mayor liberación de las reservas mundiales de petróleo en la historia. Pero el punto crítico es que estas acciones son parte de nuestra transición hacia un futuro energético limpio y seguro a largo plazo».

La invasión rusa de Ucrania ha alterado los objetivos climáticos de Biden al aumentar el costo de la gasolina.

Frente a la presión política para controlar los precios en un año electoral, el presidente demócrata instó a las refinerías a producir más combustible, incluso cuando las empresas dicen que carecen de incentivos a largo plazo para hacerlo porque la administración está acelerando el movimiento hacia la energía limpia.

Iacopo Luzi, Voz de América, Washington.

