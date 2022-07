Videojuego FIFA 23 incluirá clubes femeninos por primera vez

Entornointeligente.com /

El videojuego FIFA 23, desarrollado por Electronic Arts (EA) Sports, comunicó este miércoles sus primeras novedades para su siguiente edición que saldrá a la venta el próximo 30 de septiembre con la gran novedad de que, tras contar con varias selecciones femeninas en juegos anteriores, incluirá por primera vez clubes de mujeres de las ligas de Inglaterra y Francia, sumando un total de 24.

Además, contará con los derechos de Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 masculina y la Copa Mundial Femenina de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda de 2023.

Para este nuevo lanzamiento, EA Sports introdujo una evolución de la tecnología HyperMotion2 para el reconocimiento facial.

«Utilizamos esta tecnología de última generación para capturar a los equipos profesionales masculinos y femeninos en partidos de máxima intensidad que traduce millones de puntos de datos en nuevas animaciones en tiempo real», dijo en un comunicado Nick Wlodyka, manager general de EA Sports.

Otra de las novedades de FIFA 23 serán las funciones de juego cruzado, es decir, de poder jugar en línea entre consolas de diferentes plataformas y generaciones.

FIFA 23 será el último con esta denominación, ya que tras este EA Sports y la FIFA concluyen una alianza que comenzó hace 29 años.

