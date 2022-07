Video VIRAL: inesperada reacción de «El Puma» Rodríguez cuando Cristian Castro le cantóâ¦ muy cerquita

Entornointeligente.com /

Por Javier Pérez Matínez / Tiempox

Han llamado la atención sus vistosos atuendos, como el que usó hace un par de días que despertó la comparación con su padre, Manuel «Loco» Valdés, y ahora, un gesto que tuvo con el venezolano José Luis Rodríguez «El Puma», otro de los jurados de este concurso.

En un número musical en el que el hijo de Verónica Castro llevaba la voz cantante, este se giró a su lado derecho, donde estaba «El Puma» mientras cantaba «Azul», su tema de 2001.

Cuando cantaba el segundo verso de la canción, «Cuando la brisa besaba tu dulce piel», con su mano acarició la barbilla del venezolano, quien hizo un gesto de sorpresa que lo mismo pudo interpretarse de molestia que de halago, pues de inmediato puso sus manos entrelazadas bajo la barbilla, como de enamorado, siguiéndole el juego al mexicano.

Y Cristián siguió cantando de frente al «Puma», señalándolo cuando cantó: «La noche que yo te amé». Por lo pronto, el video se ha viralizado, siendo blanco de memes, críticas y chistes.

Cristián Castro subió el video a su cuenta de Instagram diciendo: «Cautivé a Jose Luis Rodríguez con mi punky look púrpura, say no more!!».

https://www.lapatilla.com/wp-content/uploads/2022/07/GL0qlXL4qN6FDfkK.mp4

LINK ORIGINAL: La Patilla

