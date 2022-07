Video viral del chavista madurista que rompe en llanto en plena entrevista y pide ayuda «Ya no aguanto más» (+Reacciones)

Entornointeligente.com /

Hombre chavista se hizo viral tras romper en llanto por la situación económica y social que está padeciendo. Un ciudadano de Trujillo que trabaja como comerciante informal pidió ayuda al gobernador de Valera y al presidente Nicolás Maduro un permiso de reubicación para poder seguir trabajando en las calles y ganarse su sustento.

Cabe destacar que, recientemente los comerciantes ambulantes expresaron al medio Palpitar Trujillano que trabajadores de la alcaldía se acercaron en un camión y les quitaron mercancía por el hecho de que no tienen permitido trabajar en las calles, situación que reconocieron. No obstante, el hombre solicitó ayuda por ser padre de familia que necesita el sustento para su hogar.

VER TAMBIÉN ※ Famosos que han expresado su apoyo público a Daniella Navarro para que gane La casa de los famosos 2 (+FOTOS)

En este caso, el hombre se hizo viral tras pedir ayuda llorando al presidente « Compatriota so chavista, madurista, yo apoyo al gobernador y mi presidente de la República Boliviarina de Venezuela, Nicolás Maduro, y así como estoy aquí denunciando esto al gobernador, yo necesito su ayuda porque ya no aguanto más», a lo que su esposa parada a su lado le reclama,» Ay no así tampoco».

View this post on Instagram

A post shared by Gossipvzla (@gossipvzla_com)

Seguidamente, internautas en redes sociales no dejaron pasar la polémica y criticaron al hombre, expresando « Aguanta tu pela que esto es solo el trailer, la película aún no comienza», «Come comunismo», «Pobre a mi me da mucha tristeza»,»El masoquismo en su máxima expresión», entre otras reacciones similares.

Redacción Gossipvzla con información de El Palpitar Trujillano

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com