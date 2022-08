Video viral asegura que puede medir cuánto oyen las personas de acuerdo a su edad

Entornointeligente.com /

A medida que pasan los años, los sentidos de las personas se van deteriorando. Es por eso que muchos se hacen chequeos o distintas pruebas a medida que van creciendo para determinar qué tan bien pueden ver, escuchar u oler.

En un video de Tik Tok, el usuario @justin_agustin plantea una prueba casera para saber qué edad tiene el sentido de la audición de las personas.

En la publicación, que dura apenas 33 segundos, se escucha un fuerte pitido que va bajando el volumen a medida que pasan los segundos. Estos segundos se corresponden con una edad, que el video marca en la pantalla.

En algún punto del video, la persona dejará de escuchar el particular sonido y, cuando eso suceda, la edad que se muestre en pantalla es la supuesta edad que tiene su sentido de la audición. Una determinación que no se postula como científica, pero que seguro es muy exitosa en redes sociales.

@justin_agustin I found a more accurate hearing test than my previous one. How old is your hearing? Cr: @jarred jermaine for this test #hearingtest #earagetest #hearingloss #health #sound #healthtok ♬ original sound – Justin Agustin Si bien el video viral se publicó en junio de este año, fue llevado al mundo del habla hispana este jueves por el usuario de Twitter @Tschapire. «Yo dejé de escuchar en mi edad exacta», proclamó, junto al video que compartió.

¿Es joda no? Yo dejé de escuchar en mi edad exacta ¿Uds? pic.twitter.com/oumhPebyJa

— Tobiaslandia (@Tschapire) August 5, 2022 Algunos usuarios celebraron que escuchaban hasta que la pantalla marcaba su edad, mientras otros incluso indicaban que su capacidad auditiva era más joven que ellos. «Yo cumplo 39 y escuché hasta 32», comentó uno.

Por otra parte, varios se lamentaron no haber escuchado hasta los años que tienen. «(Escuché hasta el) 45 y tengo 28, sordísimo, ¿por?», expresó uno. «Yo dejé de escuchar a los 51 y voy a cumplir 41», comentó otro.

