(VIDEO) Trabajador petrolero de Jusepín es acosado luego de protestar por seguro de salud y derechos laborales

31-08-22.-En situación de alerta están los trabajadores petroleros, sobre todo los del Complejo Jusepín, estado Monagas, pues el trabajador Evaristo Arteaga, luego de manifestarse en apoyo a la protesta de sus compañeros de Puerto La Cruz, tuvo la «visita» del SEBIN, y citado a declarar esta mañana martes en Asuntos Internos del Complejo, pero al hacerse presente fue llevado directamente a la sede de PDVSA en Maturín. Así lo dio a conocer Horacio Silva, dirigente de los trabajadores petroleros de la Refinería El Palito e integrante de la Plataforma Petrolera Independiente a la que pertenece también el trabajador Evaristo Arteaga. Las amenazas que reciben los trabajadores por protestar son abiertas en la planta de Jusepín, tal como dieron a conocer los trabajadores a través de un video por las redes sociales. «No solo se asiste a la destrucción del salario o ser víctimas de represión o cárcel si se sale a protestar, sino ya ni siquiera poder garantizar el derecho elemental a la vida o de los familiares», declara el dirigente petrolero. Es que el día de ayer lunes los trabajadores y las trabajadoras de Pdvsa en Anzoátegui salieron a protestar exigiendo la reactivación de seguro médico Sicoprosa (Sistema Contributivo para la Protección de la Salud de los trabajadores petroleros), y demás derechos que les han sido anulados. El detonante de la protesta de este lunes fue la muerte de la hija de un trabajador de Refinación Oriente acontecida el pasado viernes 26 de agosto, luego de sufrir dengue hemorrágico, y al no contar con el seguro Sicoprosa se dirigieron al hospital Razetti de Barcelona, que se encuentra colapsado y sin medicamentos, motivo por el cual lamentablemente la niña falleció. En tal sentido, la solidaridad no se hizo esperar de los demás sectores petroleros de la región para con sus compañeros de Anzoátegui. Evaristo Arteaga junto a otro grupo de trabajadores del Complejo Jusepín, salieron a reclamar también en exigencia de los mismos derechos. «Estamos hoy aquí, haciéndole un llamado al Ministro, haciéndole un llamado al Presidente de la República para que por favor restablezcan nuestro seguro médico, que se están muriendo nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, tirados en unos pasillos de un hospital… No contamos si quiera con un dinero para contratar un tratamiento… Ya basta… Estamos dispuestos a recuperar la producción petrolera del país, nosotros hemos estado en pandemia, con dificultades de transporte, con todas las dificultades que hemos tenido, y estamos aquí dando la cara defendiendo nuestra industria petrolera, pero por favor, que sea recíproco», declaraba el trabajador petrolero. Por este simple acto de estar concentrado haciendo estos reclamos y estas declaraciones el trabajador petrolero, en horas de la noche recibe la «visita» de miembros del SEBIN, quienes le notifican que debe presentarse a las 8 de la mañana en Asuntos Internos del Complejo Jusepín, pero apenas al llegar al Complejo lo montaron en un carro de la empresa y lo llevaron a declarar a la sede de Maturín. No le tomaron declaración ahí mismo en la planta en Jusepín, donde estaban los otros trabajadores. Y las amenazas de ir presos si protestaban frente a las instalaciones llegó de una manera directa por funcionarios de PDVSA y miembros de la Guardia Nacional. «Te lo voy a decir de una vez, dos cosas te voy a decir, sean amigos o enemigos míos, dos cosas les voy a decir… la concentración la están llamando para que la hagan frente al edificio, el que forme una concentración aquí de una vez va preso, va detenido. Los trabajadores están en estado de alerta frente a esta grave situación y hacen un llamado al conjunto de los trabajadores petroleros de todo el país frente para estar atentes ante la suerte que puede correr Evaristo Arteaga que arbitrariamente es trasladado por Asuntos Internos de su lugar de trabajo en el Complejo Jusepín al edificio central de PDVSA en Maturín, estado Monagas.

