Video: tornado dejó varios heridos y destrozos en San Joaquín

«La castración también proporciona mayores beneficios de salud para tu mascota macho, además de prevenir crías no deseadas, previene el cáncer de testículos, si se realiza antes de los seis meses de edad. Su perro macho no querrá vagar fuera de casa, se comportará de mejor manera», señala la médica veterinaria Adriana González.

Además dice la veterinaria que los perros y gatos castrados enfocan su atención en sus familias humanas.

Por otro lado, los gatos y perros no castrados pueden marcar su territorio rociando orina de fuerte olor por toda la casa.

«Muchos problemas de agresión pueden ser evitados con la castración temprana. Su mascota no necesita tener una cría para que sus hijos aprendan sobre el milagro de la vida, permitir que su mascota tenga crías cuando usted no tiene intención de criarlas no es una buena lección para sus hijos, en especial cuando demasiados animales no deseados terminan en los refugios».

La esterilización y castración ayudan a prevenir el exceso de población de mascotas

Adriana González dice que cada año millones de gatos y perros de todas las edades y razas son sometidos a la eutanasia o sufren como animales callejeros , estos altos números son el resultado de las crías no planificadas que pudieron haber sido prevenidas por la esterilización o castración . La profesional nos explica de las ventajas de la esterilización.

Las principales ventajas son: «La esterilización y castración previenen camadas no deseadas, ayudan a proteger contra algunos problemas de salud graves y pueden reducir muchos de los problemas de comportamiento asociados con el instinto de apareamiento. En las perras y gatas elimina el riesgo de embarazos inesperados y en general reduce los comportamientos no deseados».

Disminuye la posibilidad de desarrollar cáncer de mama . Previene el desarrollo de distintos tipos de cáncer: el cáncer cérvico uterino y el cáncer de ovario, así como el riesgo de otras infecciones uterinas. A las gatas se les previene de contraer enfermedades como el sida felino y la leucemia felina . La gata se vuelve más cariñosa y afectiva.

Quitar los testículos de un perro o gato reduce el instinto de reproducción, haciéndolo menos propenso a vagar por la calle y más felices de quedarse en casa. Evita tumores testiculares y reduce el riesgo de cáncer de próstata y otras infecciones. Disminuye la posibilidad de que aparezcan tumores y hernias en los glúteos, que son habituales en perros geriátricos sin esterilizar. Puede reducir los impulsos agresivos naturales, lo que disminuye la probabilidad de que tu mascota se haga daño peleando. Mejora comportamientos indeseados, como intentar montar personas u objetos y reduce la necesidad de marcar su territorio. Evitará que los gatos se orinen en casa para marcar territorio. Dejará de querer escapar en busca de gatas para aparearse, previniendo así accidentes en la calle y peleas con otros machos. En general el gato se vuelve más cariñoso y tranquilo.

