Video: tornado dejó varios heridos y destrozos en San Joaquín

Ante la indefinición mostrada ayer por parte del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) sobre la candidatura de Arnoldo Wiens , la senadora Lilian Samaniego cuestionó la actitud de los miembros. Aseguró que el TEP hoy tiene «graves problemas de garantía» y el mandato se encuentra fenecido desde octubre del año pasado.

En ese sentido, explicó que en enero de este año debía llevarse a cabo una convención para elegir a los nuevos miembros del Tribunal, pero esta no se realizó. También cuestionó que el TEP haya convocado a elecciones juveniles, se hicieran las inversiones y gestiones necesarias, pero apenas ocho días antes de la fecha prevista se anunció la suspensión sin ningún argumento ni explicación. «Nadie les explicó qué pasó», cuestionó.

«Lo mínimo que tiene que hacer hoy el Tribunal es dar garantías para que los paraguayos puedan participar y votar, porque es lo que corresponde», indicó en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

No hubo debate para elegir a Wiens En otro momento, la parlamentaria confirmó que la decisión de que Arnoldo Wiens reemplace a Hugo Velázquez no fue completamente consensuada dentro de Fuerza Republicana. «Es importante escuchar sus propuestas, escucharnos entre todos… Yo no fui invitada, a mí no me comentaron; no solamente a mí, a muchos», reveló.

Agregó que Wiens no formó parte del proceso de construcción del movimiento Fuerza Republicana y no saben siquiera las propuestas que tiene para el sector femenino del partido. «Me duele todo lo que está pasando por el Partido Colorado», indicó en otro momento, debido al contexto y las disputas existentes actualmente.

