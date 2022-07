+Video | Tommy, la tortuga que odia el color negro

Entornointeligente.com /

Si las Tortugas Ninja quisieran empezar a ser un quinteto, podrían contar con Tommy. Nunca un reptil había sido tan violento como él, y mucho menos tan selectivo.

Esta tortuga, con más de 250.000 seguidores en TikTok, ha llamado la atención en las redes por su curioso comportamiento frente a un determinado color: el negro.

Su dueño le ha puesto frente a diferentes retos, y en todos ellos ha terminado dirigiéndose con furia al color negro para golpearlo con fiereza.

Tommy ha esquivado obstáculos hechos con zapatillas blancas para acercarse a un zapato negro; ha derribado una torre con tal de alcanzarlo; ha intentado meter la cabeza por una valla para morderlo; ha preferido darle cabezazos a un calcetín negro que a uno blanco…

Lo cierto es que, en otros vídeos, su dueño le ha hecho elegir entre una zapatilla roja, gris o azul y ha terminado embistiendo las dos últimas, tras muchas dudas.

