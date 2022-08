+VIDEO | The Line: la ciudad futurista

Entornointeligente.com /

¿Te imaginas una ciudad en medio del desierto donde todo quede entre 5 a 20 minutos de distancia y los recursos son 100% renovables? De eso se trata este nuevo proyecto urbano pensado para revolucionar la manera que habitamos las ciudades. Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, hace tiempo que se viene planificando y, recientemente, se hizo la presentación oficial mostrando las cualidades y características de esta nueva ciudad. La idea fue propuesta por Mohammed Bin Salamán, fundador de NEOM, la empresa que desarrollará la megalópolis. The Line estará situada en Arabia Saudita y tendrá 200 metros de ancho, 170 kilómetros de largo, albergará dos rascacielos cubierto por espejos y estará a 500 metros sobre el nivel del mar Rojo. «The Line abordará los desafíos que enfrenta la humanidad en la vida urbana hoy en día y arrojará luz sobre formas alternativas de vivir. No podemos ignorar las crisis de habitabilidad y medio ambiente que enfrentan las ciudades de nuestro mundo y NEOM está a la vanguardia de la entrega de soluciones nuevas e imaginativas para abordar estos problemas», explicó Salamán a través de un comunicado. Según los documentos compartidos por NEOM, The Line contará con 20 mj/m² de recursos solares perennes y la energía empleada en toda la ciudad será 100% renovable. Respecto a los traslados, proponen dejar de lado los autos para evitar la emisión de carbono y la circulación se basará en vehículos autónomos y transportes públicos. También se implementará la agricultura vertical de alimentos que funcionará como el principal abastecimiento de los comedores y cocinas de convivencia dentro de la ciudad, y a los cuales se accederá con una membresía. Respecto a la capacidad habitacional, la empresa proyecta que para el 2030 habiten en The Line 1.2 millones de personas en la región y que el número aumente a 9 millones para el 2045.

