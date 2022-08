(VIDEO) Taiwán: Venezuela blanquea a Panamá 7X0 y pasa a segunda ronda en Mundial béisbol sub 12

Entornointeligente.com /

La selección Venezuela sigue invicta en el Mundial U-12, tras vencer a Panamá 7 carreras por 0. El conjunto panameño cayó por blanqueada, de un elenco criollo que ha sido arrollador en el certamen y siguen inspirados. La primera carrera de Venezuela llegó en el mismo primer episodio tras aprovechar los errores de su rival y activar la ofensiva. Pero sería en el quinto tramo que la selección anotaría 6 carreras para poner el cerrojo al partido ante una Panamá que no vio luz en el juego. La ofensiva venezolana inició el camino al triunfo con una carrera en el primer inning, cuando Alex Rodríguez se embasó por error y llegó a segunda por sencillo de Nicolás Quintero, luego Salomón Millán la rodó por la antesala, y pusieron out a Rodríguez para que Quintero llegara a segunda y Millán quedara a salvo en la inicial, de inmediato José Ramos templó sencillo al centro para que Quintero anotara la primera carrera de los venezolanos. Mientras Williangel Sánchez completaba su trabajo sin mayores presiones, Sebastián Das Neves entró a lanzar y también le cerró todo el camino al home a los bateadores panameños, lo que aprovechó Venezuela para marcar seis anotaciones en el comienzo del sexto capítulo, apoyada en imparables productivos de David Vabalas (2) Samuel Torres (1) y Nicolás Quintero (2), además de un error que llevó al home a Anyerson Torrealba. La ofensiva de Venezuela estuvo encabezada por Nicolás Quintero de 3-2, con anotada y 2 carreras empujadas, también recibió una base por bolas; José Ramos de 3-2, un boleto, anotó e impulsó una carrera; David Vabalas de 4-1, con anotada y 2 remolcadas, y César García de 3-1, una carrera anotada; por Panamá Joswal Guerra y Gabriel González de 2-1. El equipo venezolano no conoce la derrota en la competencia donde todavía le falta enfrentar a México como último rival de la primera ronda. Los criollos ya aseguraron su clasificación a la siguiente fase del torneo que lleva por nombre, Súper Ronda Final. Con información de Líder en Deportes / Diario Vea.

