(VIDEO) Roger Waters presenta a Joe Biden como «criminal de guerra»

Entornointeligente.com /

En una entrevista, Roger Waters consideró al actual presidente de EE.UU. como un «criminal de guerra» por sus acciones en torno al conflicto en Ucrania.

Biden es una de las personas junto con su predecesor Donald Trump, que aparecen en la lista de «criminales de guerra» que se muestra en grandes pantallas durante los conciertos de Waters, en el marco de su gira por América del Norte con el ‘show’ ‘This Is Not A Drill’ (Esto no es un ejercicio), reseña RT. Roger Waters, cofundador y exlíder de la banda de rock Pink Floyd, explicó en una entrevista con la cadena norteamericana CNN que considera al actual presidente de EE.UU., Joe Biden, como un «criminal de guerra», por sus recientes acciones en torno al conflicto en Ucrania. Preguntado por el entrevistador Michael Smerconish, acerca de por qué califica así al actual mandatario estadounidense, Waters respondió: «Bueno, para empezar, está echando leña al fuego en Ucrania, lo que es un gran crimen. ¿Por qué EE.UU. no anima a [el presidente ucraniano Vladímir] Zelenski a negociar?, eliminando la necesidad de esta horrible, horrenda guerra que está matando… no sabemos a cuántos ucranianos y rusos». Ante el reproche que le dirige el periodista por «acusar erróneamente a la parte que fue invadida», la estrella del rock muestra su desacuerdo: «Cualquier guerra […] Lo que hay que hacer es mirar la historia y se puede decir, ‘Bueno, empezó este día’. Se podría decir que empezó en 2008, esta guerra se debe básicamente a la acción y reacción de la OTAN, avanzando hasta la frontera rusa, lo que prometieron que no harían cuando Mijaíl Gorbachov (el último líder soviético), negoció la retirada de la URSS de toda la Europa del Este». Por otra parte, el cantante arremetió contra el hecho de que EE.UU. se presente como «liberador». «No tienen ningún papel como liberadores. ¿De qué está hablando?». El entrevistador mencionó que Washington fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial, Waters lo refutó, al recordarle que la Casa Blanca se aferró a los principios «aislacionistas», hasta el bombardeo de Pearl Harbor por Japón, en diciembre de 1941. Y en contraste, le destacó el rol del pueblo soviético en aquella guerra, que fue decisivo para derrotar al nazismo alemán: «No olvides que 23 millones de rusos murieron protegiéndonos a ti y a mí de la amenaza nazi», sentenció en la entrevista, emitida este sábado. Taiwán es parte de China Otro tema abordado durante la entrevista, fue la tensión en torno a Taiwán agravada por la visita que esta semana hizo a la isla la presidenta de la Cámara de la Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi. En respuesta, Pekín inició una serie de simulacros militares «sin precedentes» y adoptó una serie de contramedidas económicas. «[Los chinos] no están rodeando a Taiwán: Taiwán es parte de China. Y eso ha sido absolutamente aceptado por toda la comunidad internacional desde 1948 y si no lo sabes, no estás leyendo lo suficiente. Ve y lee sobre ello…», explicó Waters. «Te estás creyendo la propaganda de tu página web», espetó el célebre bajista. Cuando el entrevistador alegó que Pekín encabeza «la lista de infractores» en cuestión de derechos humanos, Waters reiteró que no se puede conversar sobre Taiwán y sobre este ámbito sin conocer la historia. «¿Los chinos invadieron Irak y mataron a un millón de personas en 2003?. Espera un momento, ¿fue China la que mató y masacró a los iraquíes?», se preguntó irónicamente Waters, ante el silencio del entrevistador.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com