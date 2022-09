(VIDEO) Presidente Maduro le responde a EEUU: «Sus amenazas se pierden en el fondo del mar»

Entornointeligente.com /

El presidente Nicolás Maduro afirmó este jueves que la amenaza de Estados Unidos sobre intensificar las sanciones sobre Venezuela si no reanuda las negociaciones con la oposición, suspendidas desde octubre pasado, se pierde «en el fondo del mar del desprecio». «Pegarán gritos de amenazas, el imperio estadounidense, pero deben saber que sus amenazas se pierden en el fondo del mar del desprecio y del olvido y su arrogancia queda como una triste fábula de lo que ellos fueron y no serán nunca más, un imperio único», dijo el mandatario desde la «Expoferia» científica junto a empresarios iraníes, en Caracas. Maduro aseguró que se acabó el tiempo de los «imperios dominantes» y ha llegado el momento de los pueblos, de la paz, la cooperación y el «derecho a existir y desarrollarse». Estados Unidos advirtió ayer al Gobierno de Venezuela que su paciencia no es «infinita» y amenazó con intensificar las sanciones si no reanuda las negociaciones con la oposición en Ciudad de México, suspendidas desde octubre de 2021, tras la extradición del empresario colombiano Álex Saab a territorio estadounidense, señalado como presunto testaferro de Maduro. «Nicolás Maduro comete un error grave si piensa que nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias le van a servir. Estamos preparados para responder con sanciones y medidas exhaustivas», expresó ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols. Nichols prometió que, si no hay avances, su Gobierno seguirá trabajando en coordinación con sus socios «para garantizar que el régimen no tenga acceso a los activos que están congelados» y promoverá «investigaciones» de varios organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

Maduro enfatizó que «el siglo XXI es el siglo de la integración, del mundo multipolar, del mundo pluricéntrico, hoy lo ratificaron dos gigantes en el marco de la Cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, nuestro amigo y hermano mayor; y el presidente de Rusia nuestro amigo y hermano mayor, Vladímir Putin, China y Rusia dos potencias del siglo XXI».

Ver Video

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com