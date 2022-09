Video: Policía que mató a afroamericano desarmado causa indignación en EE.UU.

Entornointeligente.com /

La familia de un joven negro estadounidense que fue asesinado a tiros en su cama por un policía denunciará el caso, anunció este viernes su abogado a la AFP, en un hecho que exacerbó la ira en el estado de Ohio.

Donovan Lewis, de 20 años, murió el martes en la madrugada en Colombus, capital del estado del noreste de Estados Unidos.

Un video de la cámara fijada al cuerpo de uno de los policías, quien portaba la orden de detención, muestra a un oficial y a su perro abriendo la puerta de una habitación y luego disparando casi de inmediato al joven que permanecía en la cama.

Here is the body cam footage of Police in Columbus, Ohio shooting and killing an unarmed black man who was in bed within one second of opening his bedroom door.

Trigger Warning: Police Violence and Murder pic.twitter.com/ul8SzpC1Fy

Lea también: Al menos 18 muertos y más de 20 heridos deja una explosión en mezquita en Afganistán

Ya se abrió una investigación y el alcalde de Colombus, Andrew Ginther, prometió «total transparencia» alrededor de la «trágica muerte de Donovan Lewis».

La oficina de Rex Elliott, abogado de la familia, confirmó que presentará una demanda, sin dar más detalles.

Elliott había denunciado en un comunicado cómo el «uso excesivo y completamente innecesario de la fuerza se ha vuelto común en Colombus» por parte de los agentes.

«Cuadro a cuadro, el video revela la verdad -tres oficiales blancos acompañados por un perro agresivo K9 le disparan a un sujeto de 20 años desarmado, a sangre fría, mientras se sienta en su cama».

Yesterday on 8/30/21 Columbus Ohio police fatally shot Donovan Lewis. Who is only 20 years old, during a search warrant. He was fatally shot while holding a Vape Pen that police said was a gun. pic.twitter.com/DUQYSecKXx

Le puede interesar: El G7 aplicará un tope a los precios del petróleo ruso

La jefa de la Policía de Colombus, Elaine Bryant, dijo que el oficial disparó cuando Lewis levantó su brazo y parecía sostener algo en su mano, según reportes de prensa.

Sin embargo, cerca de él solo se encontró un cigarrillo electrónico, dijo Bryant.

Este fin de semana se esperan manifestaciones en apoyo a la familia y para pedir justicia por Lewis, dijo Ramon Obey, del grupo social de justicia J.U.S.T.

