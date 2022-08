(VIDEO) Petro desmiente rumores sobre reunión con Maduro. «hay un largo proceso por delante»

Entornointeligente.com /

010-08-22.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que ya ha habido acercamientos con Venezuela para la «normalización de las relaciones», pero desmintió los rumores de una posible reunión con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, diciendo que hay un largo proceso por delante. «Si hubiera una reunión habría no solo información sino preparación y eso no existe», dijo este martes el nuevo presidente colombiano a la prensa. De acuerdo a la agencia EFE, el jefe de Estado aseguró que el acercamiento se produjo «incluso desde antes de la posesión» para empezar a trabajar en «la normalización de las relaciones. Ese proceso abarca ya no solo la apertura de la frontera terrestre para el paso peatonal, que ya existe desde hace meses; sino que se restablezcan «las relaciones comerciales, culturales, sociales, familiares incluso, y militares, de todo el tipo».

