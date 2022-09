(VIDEO) Periodista de Telesur narra momento en que fue herido durante una embestida de Ucrania

Entornointeligente.com /

El periodista Alejandro Kirk, enviado especial de Telesur a la región del Donbás, narró el momento en que fue herido por metralla durante un ataque de las fuerzas ucranianas, en el centro de la ciudad de Donetsk. Sus declaraciones quedaron recogidas en un audiovisual compartido por el citado medio internacional. La voz de Kirk es acompañada por una serie de imágenes de la explosión generada por la arremetida ucraniana, en la que murieron dos (2) personas, presuntamente soldados, que se encontraban en el camión atacado. Las imágenes también muestran al periodista siendo atendido en el hospital luego de resultar herido. Los hechos tuvieron lugar este sábado 17 de septiembre en la plaza Lenin, en el centro de Donetsk, cuando Kirk, junto a un fotógrafo y otro periodista, sintieron explosiones muy cercanas, por lo que corrieron hacia la plaza, en el centro de la ciudad, donde encontraron una camioneta que había sido impactada pocos minutos antes. Mientras grababan el hecho, se produjo una segunda explosión que Kirk logró grabar. «Sentí un leve impacto en el hombro y más tarde me percaté que tenía la visión borrosa. Ese impacto en el hombro resultó ser una metralla que penetró y quebró una costilla, pero no dañó ningún órgano vital», explicó. «El ojo fue salvado por unos anteojos de sol que desviaron el curso de lo que me llegó». Tras la explosión, fue trasladado a un hospital gratuito, donde le realizaron rayos X y una tomografía, «donde se constató precisamente que no tengo daños severos», añadió. El hecho tuvo lugar específicamente en el distrito Voroshilovsky, ubicado al centro de Donetsk. En una comunicación de teleSUR respecto a lo sucedido al periodista y documentalista se precisó que la condición de Kirk es estable gracias a la atención oportuna de los médicos de Donbás.

LINK ORIGINAL: Aporrea

