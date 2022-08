(VIDEO) PCV exige a la Asamblea Nacional interpelar a ministros y funcionarios vinculados al instructivo ONAPRE

Entornointeligente.com /

30-08-22.-Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarar inadmisible un recurso de nulidad contra el el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) al calificarlo de «inexistente», este lunes el Partido Comunista de Venezuela (PCV) solicitó a la Asamblea Nacional que se interpele a ministros y funcionarios vinculados al diseño e implementación de este instrumento que ha servido para rebajar salarios y beneficios en la Administración Pública Nacional. «Alguien debe dar la cara y la Asamblea Nacional tiene las competencias para exigir una explicación», dijo Carlos Ojeda Falcón, miembro del Buró Político del Comité Central durante una rueda de prensa. Ojeda Falcón explicó que la diputación comunista hará la solicitud ate el Poder Legislativo toda vez que el Presupuesto de la Nación es una ley aprobada por la Asamblea Nacional. «Si hay déficit y se están tomando decisiones para cubrirlo, se debe explicar al país, pero no se pueden alterar los beneficios contractuales de las y los trabajadores», agregó. Ojeda Falcón recordó que para nadie es un secreto que «existe un control centralizado y discrecional de los recursos para el pago de salarios y demás beneficios» y que «nadie sabe qué ocurrió con el dinero de los aportes de ley que los patronos deben hacer a los trabajadores». «Es necesario que los trabajadores se mantengan alerta y que el Gobierno procure soluciones distintas a seguir descargado el peso de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora», dijo el dirigente comunista. Al referirse a la devaluación del Bolívar ocurrida en los últimos días, el PCV destacó que este hecho afecta indiscutiblemente a la familia trabajadora venezolana y que se trata de «un círculo vicioso de constantes devaluaciones; poca capacidad de endeudamiento del Gobierno e inflación, propio de una economía enferma». «Vemos con preocupación alertas de saqueos; Esta no es la salida para el alza de precios y la especulación. La vía es mayor organización y movilización por parte del pueblo para enfrentar la política económica del Gobierno Nacional», apuntó Ojeda Falcón. Castigo para los responsables del robo de Monómeros El PCV saludó la designación de embajadores en Venezuela y Colombia y explicó que «esto desactiva la injerencia que mantenía el gobierno de Duque y el imperialismo estadounidense para alterar las relaciones transfronterizas y escalar la violencia». El Gallo Rojo calificó de correcta la devolución de Monómeros a sus legítimas autoridades y reiteró la exigencia de castigar a los responsables del robo de este activo del Estado venezolano. Ojeda Falcón recordó que algunos de los actores vinculados a este crimen no solamete están libres sino que «ahora se plantean participar en primarias para las presidenciales» y subrayó: «ya basta de impunidad». Avanzan exitosamente las Conferencias de Célula «Manifestamos una inmensa satisfacción por el proceso de Conferencias de Célula que se desarrolla en todo el país de cara al 16º Congreso Nacional del Partido Comunista de Venezuela» que se celebrará en noviembre. Ojeda Falcón detalló que «se trata de un proceso de construcción colectiva, desde las bases, de la línea política de nuestro partido». «Las Conferencias de Célula son un proceso crítico y autocrítico en el que participan amigos y aliados. Eso hace que la política en el PCV sea fruto de elaboración colectiva y que toda la organización luche cohesionada por los objetivos trazados», dijo.

