(+VIDEO) Pamela Conti: Es muy fácil hablar desde un ordenador, a mis jugadoras no me las tocan – Diario 2001

Entornointeligente.com /

La seleccionadora nacional de la Vinotinto femenina Pamela Conti salió en defensa de sus jugadoras este viernes 22 de julio tras la derrota por 0-1 frente al combinado de Argentina en la Copa América 2022.

Dicho revés dejó a las venezolanas con un partido crucial y extraordinario a disputar el venidero domingo frente a Chile, para así obtener el quinto puesto por Sudamérica y optar al repechaje mundialista.

«Es muy fácil hablar detrás de un computador, no tienen ni idea de lo que es el fútbol y habla mal de jugadoras, que hablen mal de la DT, yo asumo la responsabilidad», expresó una airada Pamela Conti; ex jugadora y ahora entrenadora italiana que explotó ante la prensa que la abordó en el país cafetero.

Esto, debido a las recientes críticas generadas en las redes sociales por distintos usuarios venezolanos.

Quienes se mostraron molestos y ofensivos contra las representantes criollas en tierras neogranadinas.

Mensajes fuera de lugar que molestaron tanto al seno de la selección, como a distintos profesionales de la comunicación.

Periodistas que además brindan cobertura al certamen desde diversos puntos y medios en el país.

«Que me ataquen a mí, pero no toquen a mis jugadoras, sobre todo los venezolanos… Estas jugadoras necesitan que los venezolanos las ayuden», apuntó.

«Es muy fácil hablar detrás de un computador,no tienen ni idea de lo que es el fútbol y habla mal de jugadoras, que hablen mal de la Dt, yo asumo la responsabilidad» @PamelaContiDT

De acuerdo, salen a criticar a la Selección🇻🇪, pero cuantos de esos «críticos» piden una liga digna pic.twitter.com/fGl57hhNWL

— Nathalia Prieto C (@nathalia_priet7) July 22, 2022 🗣️ «Que me ataquen a mí, pero no toquen a mis jugadoras, sobre todo los venezolanos».

🗣️»Estas jugadoras necesitan que los venezolanos las ayuden».

Pamela Conti manda un mensaje tras la derrota 🆚🇦🇷

Asume toda la culpa. #CopaAmericaFemenina pic.twitter.com/OHvgvhnIBY

— Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) July 22, 2022 Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

Visita nuestra sección de Deportes

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com