Video: ¡No se aguantó las ganas! Rosalía comió pandebono durante su concierto en Bogotá

Rosalía cumplió con creces las expectativas de sus fanáticos en Colombia con el concierto que brindó en el Movistar Arena de Bogotá, durante la noche del miércoles. Entre las emociones que generó la española, probó un alimento típico del Valle del Cauca en plena presentación.

La ‘Motomami’ se atrevió a comer pandebono en el escenario, haciendo enloquecer a los miles de asistentes al Movistar Arena. Previo a esto, contó una experiencia que vivió cuando residía en Estados Unidos, donde conoció a una colombiana que le dio a probar el querido producto de la región.

«Estaba lejos de mi familia y no era un momento fácil para mí. Había una amiga mía que se llama Gisella, que me dio mucho cariño y me enseñó a hacer pandebono. De vez en cuando, ella me hacía y cuando me lo comía me daba como un calorcito en el pecho», contó la artista.

Espero que haya sido con bocadillo, te lo mereces reina. ❤️ pic.twitter.com/h3Ujoi1VI3

— Lorena. (@LoreBeltran) September 1, 2022 Lea también: Diomedes Díaz le hizo el milagro a 4 mil personas: cayó lotería con el número de su tumba

Durante un momento del concierto, Rosalía pidió encender las luces para poder leer los carteles que sus fanáticos habían llevado. En esas, leyó uno que decía «Rosalía, te traje tus pandebonos».

En ese momento, una bolsa comenzó a pasar de mano en mano hasta llegar al escenario y la artista la recibió con asombro y por supuesto, con gusto.

Una cámara que la grababa de cerca registró el momento y ella mostró que no era mentira, que efectivamente sus queridos pandebonos estaban en la bolsa. Y sin pensarlo un segundo, tomó uno, lo partió a la mitad y se comió un pedazo, desatando la locura del público.

«Me comiera la bolsa entera, sino fuera porque tengo que seguir cantando», expresó la española que seguía saboreando el pandebono.

#Rosalia la #motomami comiendo #pandebono #movistararena espero estuviesen tibios 😁 pic.twitter.com/plGAD2PtqX

— Katty Guillén 💖 (@kattyvguillenb) September 1, 2022 Te amamos #Rosalía 😍 pic.twitter.com/xFWTXgB09T

— cami (@macatobo2022) September 1, 2022 La @rosalia metiéndole duro al pandebono en Colombia 💕 !!

Rosalia mi religión 🙏🏾 pic.twitter.com/3H5gDVvOyi

— Roberto Mor Cardona (@Roberto_Cardona) September 1, 2022

