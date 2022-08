+VIDEO | Natti Natasha y su hija visitaron a Raphy Pina en la cárcel

Entornointeligente.com /

Como bien sabemos el productor musical Raphy Pina se encuentra detenido en Estados Unidos bajo una sentencia de 3 años y 5 meses por posesión ilegal de armas de fuego. Sin embargo hace unos días la cantante y esposa Natti Natasha dio a conocer que ella y su hija Vida pronto podrían ver al productor, pero no había comentado cuando sucedería.

Sin embargo en las últimas horas se dio a conocer que la artista y su hija visitaron por primera vez al padre de Vida en la cárcel. A través de su cuenta de Instagram personal la cantante compartió un video donde expreso lo feliz que estaba. «Ustedes tienen que celebrar conmigo todas las cosas lindas que están pasando en este momento, porque las cosas lindas también hay que celebrarlas, hay que disfrutarlas dentro de todo». «Ayer por fin, por primera vez, Vida y yo pudimos ver al papito más lindo del planeta tierra«.

Así como también compartió la impresionante noticia que su pequeña hija dio los primeros pasos frente a su padre. «Pudimos ver a Raphy y adivinen quien empezó a caminar solita, sí la señorita Vida Isabel Pina Gutiérrez empezó a caminar solita, sin agarrarse de nada, sonriendo, jugando enfrente de su papito», relató.

«Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, más lindo. Un momento perfecto, no se los sé explicar. Quiero que lo celebren conmigo y desde aquí le envíen las mejores vibras», continuó. «Es la primera vez y me hacía una falta inmensa verlo. Vidita caminó, caminó enfrente de él, más perfecto que eso no podía pasar«.

Fue de esta manera como la artista disfruto del encuentro con su esposa y su hija, también pidió a todos sus seguidores celebrar el momento tan especial. «A celebrar, a seguir celebrando las cosas positivas y las bendiciones, de verdad, que lo necesitamos mucho«, concluyó.

