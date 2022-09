(VIDEO) México: Altos directivos de Pemex incurrieron en traición, denuncia López Obrador

Entornointeligente.com /

Al condenar los vínculos de altos funcionarios e incluso ex presidentes con empresas privadas, a donde al término de su gestión se fueron a trabajar, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador denunció que en algunos casos de altos directivos de la estatal petrolera Pemex incurrieron en «traición» porque en su desempeño conocieron información privilegiada de dónde estaban los principales yacimientos petroleros. Posteriormente cuando se licitaron en las denominadas rondas petroleras derivadas de la reforma energética participaron con empresas privadas que pugnaron por regiones donde ya sabían que estaban las principales reservas. «Ya sabían dónde estaba el petróleo porque tenían de empleados a los directivos de Pemex, pero ¿cómo se hicieron esas exploraciones? ¿Quién las pagó? El pueblo de México. Es un acto de traición. Me interesa esta zona de agua somera en Campeche, en el litoral de Tabasco porque ya sé que ahí está el petróleo. Está hasta cuantificarlo el potencial del yacimiento». Citó casos de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón quienes se beneficiaron del cargo para obtener empleo en las grandes empresas. Recordó que Zedillo privatizó los ferrocarriles y después se fue a trabajar a una de las empresas beneficiadas. Más tarde, Calderón fue secretario de Energía y después presidente y posteriormente se fue a trabajar a la empresa española». Por eso decidimos que en la ley de austeridad se establecieran diez años para que los ex funcionarios no trabajen en una empresa con la que estuvo vinculada su actuación, pero la echaron para atrás».

