VIDEO: mujer exige indemnización por daños a su chancla en el metro y se hace viral

Entornointeligente.com / En redes sociales la llamaron #LadyChancla y los memes no se hicieron esperar Los curiosos hicieron una pausa en su camino para observar el conflicto entre las dos mujeres La discusión entre dos mujeres en los andenes del Metro de la Ciudad de México se hizo viral luego que una de ellas pisara accidentalmente la chancla de la otra. Curiosos que pasaban por el lugar grabaron el incidente que llegó hasta las redes sociales. Según los testigos del hecho inusual, el problema empezó cuando la mujer vestida de morado, pisó accidentalmente el calzado de la que estaba vestida de negro causándole algún tipo de daño que no queda claro en el video. Mientras las dos mujeres discutían, los curiosos gritaban a la rubia que mostrara la factura de Liverpool, en alusión a que sus chanclas eran muy finas , también se reían al igual que policías que acudieron hasta los pasillos de la estación Zapata de la Línea 3 cuando se dieron cuenta del incidente. La joven trataba de ignorar los reclamos de la mujer mayor (Video: Facebook) Los testigos le gritaban a la joven que se fuera y siguiera su camino ya que consideraban que se trataba de un incidente menor y que no tenía que escuchar a la mujer ni pagar por el daño del calzado. La mujer de las sandalias le pedía a la joven que fuera responsable de sus actos y que le dijera de qué forma podían solucionar el problema. “Tengo que ir a mi casa”, le respondió la joven. La mujer que cargaba una computadora consigo le replicó que así como ella también tenía que llegar a su hogar y por eso le exigía que terminaran con el problema. “Dame tu número de cuenta, te deposito lo de tu chancla “, le dijo la joven al final del video. “¡Es la lady chancla !”, “!Ya que te enseñe la factura Liverpool!” y “¡Primero báñate!” fueron algunos gritos que se escucharon y que incluso desataron la risa de los uniformados . Esta no es la primera vez que en el metro se registran este tipo de incidentes, principalmente en los trenes exclusivos para mujeres , niños y personas de la tercera edad, que durante las horas pico viajan apretados o tienen que esperan en los andenes varios minutos para poder abordar un vagón. Esta situación genera continuamente tensión entre las usuarios que en ocasiones termina en enfrentamientos verbales, empujones o golpes, principalmente en las horas de mayor tránsito y en líneas como la tres.

