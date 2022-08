Video muestra al diputado Roca en el suelo sujetado por un policía, denuncian agresión

Entornointeligente.com /

«Pero qué le pasa oficial, ¿por qué está haciendo eso?, oficial por favor ¿por qué me está agarrando en el piso, oficial? ¿Qué le pasa oficial?», así reclamó el diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca a un policía, quien lo sujetaba en el piso, según un video que circula en las redes sociales. El hecho ocurrió la tarde del miércoles, luego que Roca acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz para recabar información sobre los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), aprehendidos durante la represión policial en la zona de Villa El Carmen. La autoridad legislativa hizo una transmisión por Facebook sobre su llegada a la Felcc para pedir información sobre los cocaleros detenidos. Según el video, cuando el legislador golpeaba la puerta de una oficina esperando que lo atiendan llegó un policía quien le cuestionó por tocar. «¿Por qué está golpeando usted la puerta de esa manera?» le cuestionó el policía, a lo que el diputado respondió: «porque me la han cerrado en la cara». Posteriormente, el oficial de manera brusca y violenta arrebató el celular del legislador, hecho que provocó que se finalice la transmisión a través de Facebook. En un segundo video, aparentemente filmado por una tercera persona, se ve a Roca en el piso siendo sujetado por el oficial. En el material audiovisual se oye una voz que encara al efectivo diciendo: «usted lo agarró y lo botó al piso, yo soy testigo. Yo he visto, usted lo ha agarrado y lo ha botado al piso». Ante esas palabras, el uniformado soltó al parlamentario, quien se levantó y pidió al policía identificarse. «No le voy a dar mi nombre», respondió el agresor. El parlamentario le cuestionó al oficial por quitarle su celular, pero este negó tal hecho pese a que quedó grabado en el video la agresión.

