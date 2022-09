(VIDEO) MP imputa a Víctor Aular de delitos de «malversación, legitimación de capitales y asociación para delinquir»

Entornointeligente.com /

01-09-22.-El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció detalles ests jueves 1° de septiembre sobre el caso de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), al que se acusa al exministro de Petróleo Rafael Ramírez de ser el autor intelectual y material del robo de 4.850 millones de dólares entre los años 2012 y 2013 y contra quien libró una orden de aprehensión, así como contra ocho personas más. Saab aseveró que la auditora KPMG se convirtió en el «escudo de cartón» de Ramírez, ya que según el fiscal, en esa empresa trabajaba un familiar del también expresidente de Pdvsa que le ayudaba a maquillar las cuentas. En ese sentido, desde el Ministerio Público se afirmó que esa compañía está desprestigiada en el mundo por estar inmersa en presuntas acciones irregulares y refirió que una de ellas estuvo vinculada a la empresa Rolls Royce. Asimismo, aseguró que el ex vicepresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela en el 2013, Víctor Aular, hoy detenido, se declaró culpable de haber firmado el documento que aprobaba la propuesta hecha por la Administradora Atlantic 17107, propiedad del ciudadano Juan Andrés Wallis Brandt, el 29 de febrero de 2012, de un financiamiento a la estatal petrolera por 17.490 millones de bolívares fuertes por un plazo de 24 meses y que se pagó en dólares a dos fondos en el exterior tal y como denunció el ministro Tareck El Aissami el 30 de agosto. Saab refiere que Aular, en los interrogatorios que se le hicieron tras su captura, narra que en esa época fue llamado al despacho de Rafael Ramírez para conminarlo a firmar el contraro con Atlantic 17107 y este, a pesar de advertir que se estaba cometiendo un delito y mencionar que se podía acudir al Banco Central de Venezuela para la operación, firmó bajo la presión del exministro de Petróleo. En la reunión estaba Nervis Villalobos presente. Ramírez, según Aular, dijo que contaba con la auditora aliada KPMG como parte del proceso para hacer legal las cuentas de ese traspaso de dinero. Incluso, develó Aular que en Atlantic 17107 trabajaban varias personas allegadas al ex-ministro. Incluso, lo acusa de ser el autor material e intelecutal del robo de esos 4.850 millones de dólares. Afirmó Saab que cuando Rafael Ramírez sale de Pdvsa a ser embajador de Venezuela ante la ONU, Aular «coincide» con el exminstro en la urbe por unos supuestos estudios que estaba cursando. Allí, dijo el mismo ex vicepresidente de finanzas de Pdvsa en su testimonio grabado, sostuvo no menos de 20 reuniones con él en donde le pidió recopílar información y armar expedientes con el fin de que pudieran servirle de defensa en caso de que se abrieran investigaciones en su contra. En Nueva York también conversó con el ex viceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos y el exalcalde de Guanta, Jonathan Marín, quienes presuntamente conformaban un equipo político para respaldar las «acciones conspirativas de Ramírez. «Siempre ha estado aterrorizado de que salga a flote todas las tramas de corrupción y ha usado a Aular para que le hiciera las carpetas en descargo de su defensa», fustigó el titular del Ministerio Público. En su testimonio, Aular refiere que sostenía comunicaciones de manera periódica con Rafael Ramírez, quien le llamaba para saber detalles sobre casos específicos que le involucraban a él y el procedimiento. Refirió que la última vez que conversó fue en la mañana del 30 de agosto, advirtiéndole que las autoridades iban a presentar el caso por presunto desfalco y que él estaba como uno de los implicados. A Víctor Aular le imputaron los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Tarek William Saab, además, dijo que el aprehendido sostuvo encuentros en Venezuela con Marín y la ciudadana Patricia Mundaraín, quienes iban a dar apoyo técnico para una empresa llamada Amunsa SA, que estaría representada por la dama y licitar pozos petroleros en Ecuador donde tenían taladros trabajando. Agregó que Mundaraín tiene orden de aprehensión por presuntos actos de corrupción cometidos en la Faja Petrolífera del Orinoco. Este no es el primer caso en el que se señala a Rafael Ramírez, dijo Saab, sino que hay otros nueve en donde sale como principal responsable entre los que destaca el buque Petrosaudí; malversación de fondos con un contrato por el orden de los 566 millones de dólares ente 2010-2015, donde estaría implicado el exministro Eulogio del Pino; el caso del desfalco al fondo de pensiones de jubilados de Pdvsa; lavado de dinero en Andorra, por el que su primo Diego Salazar se encuentra preso, entre otros, señaló el Fiscal *Con información de Tal Cual y YouTube

